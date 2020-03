Im Sommer gibt’s einen Zirkus

Die Vorbereitungen für das Sommerferienprogramm in Poing laufen. Neben zahlreichen einzelnen Aktionen gibt‘s eine Woche lang einen Mitmachzirkus.

Poing – Wer beim Poinger Ferienprogramm im Sommer mitmachen möchte, sollte sich bald anmelden. Gemeint sind jetzt aber nicht Kinder bzw. deren Eltern, sondern die Anbieter: Vereine, Institutionen und Privatpersonen, die mit Mädchen und Buben in den Sommerferien etwas unternehmen wollen. „Die Bewerbungen laufen bis Donnerstag, 7. Mai, und sind an das Jugendreferat der Gemeinde Poing zu richten“, erklärte die Organisatorin Arzu Fil-Deliorman vom Jugendreferat beim Ferienprogramm-Nachtreffen für 2019.

Poing: Dank an alle, die mitgemacht haben

Rund 50 Vertreter der Ausrichter vom vergangenen Jahr waren auf Einladung der Gemeinde ins Wirtshaus zur Poinger Einkehr gekommen. Bürgermeister Albert Hingerl dankte für das Engagement und die Arbeit und sagte: „Es ist bei Ihnen mein letzter Auftritt als Bürgermeister, deshalb möchte ich alle 29 Teilnehmer von 2019 namentlich vorlesen.“ Quasi als persönliche Anerkennung.

Ferienprogramm Poing: Knapp 400 Kinder

Während auf einer Leinwand laufend Bilder verschiedener Veranstaltungen vom vergangenen Sommer gezeigt wurden, nannte Fil-Deliorman einige statistische Zahlen. Demnach habe es 2019 zum Sommerferienprogramm 751 Anmeldungen gegeben. „Davon konnten 555 zugeteilt werden, es gab 50 auf der Warteliste und 146 Stornierungen“, bilanzierte sie. Insgesamt haben 391 Kinder (215 Mädchen und 176 Buben) unterschiedlichste Angebote genutzt. Laut Statistik stammten 91 Prozent aller Teilnehmer aus der Gemeinde Poing, die anderen aus umliegenden Ortschaften.

Angebote auch Ostern und Pfingsten

Wie Arzu Fil-Deliorman weiter ausführte, standen an 37 Ferientagen insgesamt 75 Veranstaltungen zur Auswahl, 65 davon wurden durchgeführt. Grund für Absagen war schlechtes Wetter und in ein paar wenigen Fällen zu wenige Anmeldungen.

Ob Briefmarkenverein oder Polizeiinspektion Poing, Wasserwacht oder Ponyhof, Clown „Pippo“ (Stefan Pillokat) oder Bertram der Wanderer: Es wäre eine viel zu lange Liste, um alles aufzuzählen.

Fil-Deliorman berichtete, dass die Vorbereitungen für 2020 längst laufen. Nicht nur für den Sommer: „Wir bieten auch in den Oster- und Pfingstferien ein Programm.“ Für die Sommerferien kündigte sie an, dass die Gemeinde Poing in der ersten Ferienwoche ein Zirkusprojekt für Kinder anbieten werde. So etwas gab es schon mal in Poing.

Vereine, Organisationen und Personen, die beim Ferienprogramm aktiv mitwirken möchten, können sich ab sofort hierfür anmelden. Alle Infos hierzu gibt’s im Jugendreferat (Friedensstraße 3).