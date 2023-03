Poing fördert Kita-Personal: 100.000 Euro für Aus- und Weiterbildungen

Von: Armin Rösl

Die Gemeinde Poing bezuschusst Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen für Kita-Personal. © dpa

Die Gemeinde Poing stellt den Kita-Trägern insgesamt 100.000 Euro zur Verfügung. Mit dem Geld können Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen gezahlt werden. Um Fachkräfte auszubilden.

Poing – Eine Frage, die viele Kommunen und Träger von Kindertagesstätten derzeit beschäftigt, versucht die Gemeinde Poing mit einem neuen, eigenen Förderprogramm zu beantworten: Woher und wie bekomme ich Fachkräfte? Einstimmig hat der Gemeinderat nun in seiner März-Sitzung die „Richtlinie der Gemeinde Poing zur kommunalen Förderung für Qualifizierungsmaßnahmen in den Poinger Einrichtungen“ beschlossen. Die Gemeinde stellt insgesamt 100.000 Euro für Aus- und Weiterbildung von Kita-Personal zur Verfügung.

Poing: Fachkräfte ausbilden und halten

Damit können die Träger beispielsweise Praktikanten oder Assistenten zu Fachkräften ausbilden lassen. Die Kosten hierfür zahlt normalerweise der jeweilige Träger, jetzt bietet die Gemeinde ihre Unterstützung an. Laut Referatsleiterin Jacqueline Schmidt ist Poing die erste Kommune im Landkreis, die dieses Angebot macht. In der Gemeinde gibt es insgesamt 16 Kitas, betrieben von sechs unterschiedlichen Trägern.



Im Vortrag der Verwaltung, der vor der Diskussion und Beschlussfassung verlesen wurde, heißt es: „Mit dieser Richtlinie möchte die Verwaltung bzw. die Gemeinde in erster Linie den Beschäftigten in den Kindertagesstätten die Möglichkeit geben, sich weiter zu qualifizieren und damit die Attraktivität des Standortes Poing hervorheben. Im gleichen Zuge möchte die Gemeinde Poing die Ausbildung von Fachkräften stärken.“ Ziel, so Bürgermeister Thomas Stark (parteilos), sei es auch, dadurch das Personal an die Kitas zu binden.



Poing: Einige Träger lehnen „München-Zulage“ ab

Im Vorfeld der Gemeinderatssitzung gab es laut Verwaltung zwei Abstimmungsgespräche mit den Poinger Trägern und der Verwaltung. Dabei wurde auch über Sonderzahlungen (Stichwort: „München-Zulage“) für das Personal diskutiert. Hier seien die Vertreter der Einrichtungen unterschiedlicher Meinung gewesen, berichteten Referatsleiterin Schmidt und Bürgermeister Stark in der Gemeinderatssitzung. Die überörtlichen Träger (wie der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt) hätten eine Zuzahlung abgelehnt, um einen Konkurrenzkampf der eigenen Einrichtungen zu vermeiden. Örtliche Träger (Beispiel: das Familienzentrum), die nur in der Gemeinde Poing tätig sind, hätten die Sonderzahlung begrüßt. Letztendlich habe man sich gegen eine „München-Zulage“ entschieden.

Einheitlich sei von allen Trägern bestätigt worden, dass grundsätzlich zu wenig Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt vorhanden seien und man in Aus- und Weiterbildung investieren müsse, um mittel- bzw. langfristig die Betreuung in den Einrichtungen sicherzustellen. Das versucht die Gemeinde nun mit der Förderrichtlinie.



Mindestanteil an Poinger Kindern als Voraussetzung

Kita-Träger können bis 30. April entsprechende Anträge im Rathaus stellen. Dabei gibt die Gemeinde Poing eine Voraussetzung vor: Die Förderung wird nur an Einrichtungen ausbezahlt, in denen mindestens 80 Prozent der Kinder aus Poing kommen. Ausnahme: Kitas mit besonderen pädagogischen Konzepten (wie beispielsweise der Waldkindergarten) – hier müssen mindestens 50 Prozent der Kinder aus dem Gemeindegebiet kommen. In zwei Jahren wollen Verwaltung und Gemeinderat evaluieren, ob und was die Förderung gebracht hat.

