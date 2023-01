Radler rammen Wohnmobil - Container brennen: Die Einsätze der Silvesternacht

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Polizeiblaulicht zuckte auch im Landkreis-Norden durch sie Silvesternacht © Symbolfoto: Fotostand / K. Schmitt / IMAGO

Mit Bränden und einem schrägen Fahrrad-Unfall hatte die Polizei Poing in der Silvesternacht zu tun

Landkreis - Betrunken am Straßenverkehr teilzunehmen, kann auch mit dem Fahrrad schiefgehen - das ist eine der Erkenntnisse aus der Silvesterbilanz der Polizei Poing. Zudem entstanden hohe Sachschäden wegen Feuerwerks-Zündeleien.

Betrunken auf dem Rad durch Poing: Mit dem Gesicht gegen ein Wohnmobil - 2000 Euro Sachschaden

Zwei Münchner im Alter von 19 und 21 Jahren fuhren zusammen auf einem Fahrrad von einer Feier in Poing aus in Richtung des S-Bahnhofs. Während der Fahrt durch die Silvesternacht streiften sie laut Polizei vermutlich aufgrund ihres Alkoholkonsums ein geparktes Wohnmobil und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. „Einer der beiden Herren wurde zudem leicht im Gesicht verletzt, bedurfte jedoch keiner ärztlichen Behandlung“, berichten die Beamten.

Lesen Sie auch die Silvesterbilanz der PI Ebersberg: Feuer, Prügel, Unfälle - Viel Silvester-Blaulicht bis in die Morgenstunden

Zur beweissicheren Blutentnahme mussten die beiden betrunkenen Fahrradfahrer mit auf die Polizeidienststelle. Nach den erforderlichen Maßnahmen wurde sie von dort auch wieder entlassen. Beide erwarte nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

In Forstinning und Markt Schwaben brennen Container

Zu brennenden Containern eilten Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht in Forstinning und Markt Schwaben. In Forstinning brannten gegen 0.30 Uhr zwei Container beim Wertstoffhof an der Straßhamer Straße. In Markt Schwaben brannten gegen 1.30 Uhr mehrere Container an der Von-Kobell-Straße und der Enzensberger Straße.

Die Beamten gehen davon aus, dass jeweils unbekannte Täter mit Feuerwerkskörpern zugange waren. In Fonrstinning beträgt der geschätzte Sachschaden rund 2500 Euro, in Markt Schwaben sind es mindestens 8000 Euro. „Bei Täterhinweisen melden Sie sich bei ihrer örtlichen Polizei unter der 08121/9917-0“, bittet die Inspektion Poing.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.