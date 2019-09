Freiwillige klauben tausende Kippen vom Poinger Marktplatz auf

Freiwillige haben am Poinger Marktplatz Zigarettenkippen aufgesammelt. Binnen kurzer Zeit sind über 4000 Kippen zusammengekommen.

Poing – Exakt 4139 Zigarettenkippen sind es gewesen, die eine Gruppe in einer privaten Aktion binnen weniger Stunden am Poinger Marktplatz gefunden und aufgesammelt hat. Charlotte Schmid, Mitglied der Interessengemeinschaft (IG) Artenschutz Poing, hat zusammen mit drei Erwachsenen und vier Kindern den Müll zusammengetragen.





Poing: Ehrenamtliche Aktion

„Diese Riesenmenge von einem einzigen Poinger Platz lässt erahnen, wie groß das Problem ist, das wir hier in unserer Gemeinde mit weggeworfenen Zigarettenstummeln haben. Denn sie liegen überall herum: an Bushaltestellen, auf Gehwegen, auf Parkplätzen, neben Parkbänken, am Badesee und so weiter. Das sieht nicht nur hässlich aus, das ist auch gefährlich und umweltschädigend.“ Das schreibt IG-Sprecherin Christina Tarnikas in einer Pressemitteilung zur Aktion. Mit der soll auf das Problem der Kippen hingewiesen und Raucher darauf aufmerksam gemacht werden, die Stummel nicht achtlos auf den Boden zu werfen.

Aktion der IG Artenschutz Poing

„Den meisten Rauchern sind die immensen Folgen ihres Verhaltens wahrscheinlich nicht bewusst“, so Tarnikas. Und weiter: „Jahrelang liegen die Kippen in der Gegend herum, bis sie endlich zerfallen. Der Filter einer Zigarette enthält laut Weltgesundheitsorganisation bis zu 7000 verschiedene Chemikalien, die meisten sind giftig, mindestens 50 gelten als krebserregend. Die Nikotinreste beispielsweise wirken stark insektenabtötend. Aus einem einzigen Stummel können durch Regen bis zu zwei Milligramm Nikotin in Böden und Gewässer gespült werden.“ Außerdem würden immer wieder kleine Kinder die Kippen in den Mund stecken und auch verschlucken. Das könne zu Vergiftungserscheinungen führen.

Appell an Raucher

Die IG Artenschutz appelliert an alle Raucher: „Bitte schnippen Sie Ihre Kippen nicht achtlos weg! Benutzen Sie bereitstehende Abfallbehälter oder schaffen Sie sich Taschenaschenbecher an. Straßenreinigung, Umwelt und Kinder danken es Ihnen!“

Wer Fragen oder Anregungen hat oder bei der IG Artenschutz mitmachen möchte, schreibt eine E-Mail an IG-A@web.de.

