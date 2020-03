Jetzt doch: Fußgängerampel in Poing-Süd

Erst hatte das Landratsamt eine Fußgängerampel am südlichen Ortseingang von Poing abgelehnt. Jetzt wird doch eine Signalanlage aufgestellt - zunächst auf Probe.

Poing – Im Herbst 2019 hatte das Landratsamt Ebersberg es noch abgelehnt, an der Kreuzung Neufarner Straße/Wittelsbacher Straße/Schulstraße in Poing-Süd eine Ampel aufzustellen. Jetzt kommt sie doch, wenn auch vorerst lediglich als Probebetrieb für zwölf Monate. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Donnerstag teilte Bürgermeister Albert Hingerl mit, dass das Landratsamt als die für die Neufarner Straße (Kreisstraße EBE 2) zuständige Straßenbehörde die entsprechende verkehrsrechtliche Anordnung für die Probeampel erlassen habe.

Meinungsänderung innerhalb eines halben Jahres

Im November hatte das Landratsamt auf Anfrage der Gemeinde noch geantwortet, dass es keine Notwendigkeit für eine Ampel sehe, da der Verkehr an dieser Stelle nicht hoch sei. Nichtsdestotrotz war die Verwaltung an der Sache drangeblieben, weil zum einen der Gemeinderat sich für eine Maßnahme am südlichen Ortseingang, von Angelbrechting kommend, ausgesprochen hatte. Andererseits weil der allererste Antrag, der dann im Gemeinderat behandelt und dem zugestimmt worden war, aus der Bürgerversammlung 2019 stammte.

Poing: Erster Antrag stammt von Anwohner

Matthias Andres, ein Anwohner der Neufarner Straße, hatte den Umbau der bestehenden Querungshilfe an der Ortseinfahrt sowie die Errichtung einer Ampelanlage an der Kreuzung Neufarner Straße/Wittelsbacher-/Schulstraße gefordert. Insbesondere mit Blick auf die vielen Schulkinder, die dort die Neufarner Straße überqueren. In der Bürgerversammlung berichtete Andres, dass Autos oftmals in hoher Geschwindigkeit von Angelbrechting in die Neufarner Straße fahren würden. Wo, ab dem Ortsschild, eigentlich nur noch 50 km/h gilt.

Zahlreiche Raser gemessen

In der Gemeinderatssitzung im Juli 2019, als über die Anträge von Matthias Andres diskutiert wurde, stellte Jürgen Rappold, Haupt- und Ordnungsamtsleiter im Rathaus, die Ergebnisse verschiedener Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Neufarner Straße/Ortseingang vor. Er verwies auf insgesamt 20 Messungen zwischen 6. März und 31. Juli 2018, bei denen 255.094 Fahrzeuge registriert wurden. Laut Rappold hatten sich davon lediglich knapp 41,3 Prozent an die vorgeschriebene Geschwindigkeit von 50 km/h gehalten. Der Großteil bewegte sich im Bereich zwischen 60 und 70 km/h, allerdings waren sage und schreibe 505 Fahrzeuge schneller als 90 km/h unterwegs.

Poing: Gefährliche Neufarner Straße

Die Tatsache, dass am südlichen Ortseingang bzw. -ausgang von Poing teilweise extrem gerast wird, bestätigten weitere Radarmessungen, die die Gemeinde später durchführte, ohne sichtbare Tempoanzeige. Rappold zufolge wurden in der Neufarner Straße auch hier Übertretungen von 90 km/h und mehr registriert, sowohl ortseinwärts als auch -auswärts. Der höchste Wert von Angelbrechting kommend betrug 146 km/h, in Richtung Angelbrechting waren es 138 km/h. In beiden Fällen, wohlgemerkt, im Ortsbereich auf der Neufarner Straße, wo Tempo 50 gilt.

Poing: Gemeinde will handeln

In der damaligen Sitzung hatte der Gemeinderat zwei Maßnahmen beschlossen: durch entsprechende Baumaßnahmen (beispielsweise eine Optimierung der bestehenden Querungshilfe) die Geschwindigkeit zu entschärfen. Und eine Fußgänger-Bedarfsampel einzurichten. Letztendlicher Entscheidungsträger für beide Maßnahmen ist allerdings nicht die Gemeinde, sondern das Landratsamt Ebersberg. Das die Ampel zunächst abgelehnt hat.