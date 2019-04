Weiter geht’s

Nach Monaten des Stillstands ist der Gewerbeverband Poing wieder am Leben. Der Ortsverband hat endlich einen neuen Vorsitzenden gefunden.

Poing – Das drohende Aus des Gewerbeverbands Poing ist abgewendet: Nachdem der Gründer und langjährige Vorsitzende Günter Furtner im Juni 2018 sein Amt abgegeben hatte und zunächst kein Nachfolger in Sicht war, war der Verein über mehrere Monate hinweg formell handlungsunfähig. Jetzt hat der Ortsverband des Bundes der Selbstständigen (BDS) nun doch einen neuen Vorstand. In der Hauptversammlung vor Kurzem ist Thomas Schroeder (52) zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Seine Stellvertreter sind Hans Reitmaier und Helmut Neubert. Günter Furtner bleibt im Vorstand, als Kassenwart. Schriftführerin ist Hella Broderix.

Im Gespräch mit unserer Zeitung erläutere Thomas Schroeder, was für die nächste Zeit geplant ist und wie der Gewerbeverband künftig präsent sein soll. Neben der Fortführung und gemeinsamen Durchführung mit der Gemeinde Poing der beiden Marktsonntage (der nächste ist am 6. Juni) möchte Schroeder den Gewerbeverband bekannter machen und besser positionieren. „Mehr miteinander reden, weil man als Gruppe mehr erreicht, statt als Einzelkämpfer“, sagt der neue Vorsitzende. Deshalb sei es gut, im Gewerbeverband organisiert zu sein, um erfolgreiche und gute Lobbyarbeit gegenüber der politischen Gemeinde machen zu können.

Dass er sich als Vorsitzender zur Wahl gestellt hat, habe sich im November vergangenen Jahres angebahnt, berichtet Thomas Schroeder. Damals fand im Bauzentrum in Grub eine Informationsveranstaltung zur Zukunft des Gewerbeverbandes statt. Damals war er mit dem BDS-Bezirksgeschäftsführer Christian Klotz ins Gespräch gekommen. „Ich sagte zu ihm: Das kann doch nicht so schwierig sein, einen neuen Ortsvorsitzenden zu finden.“ War es bis zu jenem Abend doch, dann aber erklärte sich Schroeder bereit. „Ich hatte mir schon länger überlegt, mich in der Gemeinde einzubringen“, erzählt er. Der freiberufliche EDV-Projektleiter lebt und arbeitet seit zwölf Jahren in Poing.

Neben den Marktsonntagen steht für nächstes Jahr eine größere Veranstaltung an: der Gewerbeverband Poing feiert seinen 25. Geburtstag. Hierfür hat Schroeder schon Ideen im Kopf, beispielsweise könne man einen Ball organisieren. Ein Fest soll es werden – eine Trauerfeier zur Beerdigung wird es auf jeden Fall nicht: Der Gewerbeverband lebt wieder. In der Gemeinde Poing sind gut 1200 Gewerbebetriebe angemeldet, der Ortsverband hat derzeit 65 Mitglieder.