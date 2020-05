Freiluft-Gratiskonzert für Seniorenheim: Eine schöne halbe Stunde im Mai

Weil wegen Corona ein Konzert im Seniorenheim nicht möglich ist, hat das Duo Thomas & Thomas eben im Garten gespielt. Das Publikum hörte von den Balkonen und Fenstern aus zu.

Poing – Die Sonne scheint, die Vögel singen, die Blumen blühen, Thomas & Thomas singen: Donnerstag, halb vier nachmittag im Garten des Seniorenzentrums Poing. Thomas Schuh (Cello, Gesang) und Thomas Steinbrunner (Gitarre, Gesang) musizieren eine halbe Stunde für die Bewohner der Einrichtung des Pflegesterns. Etwa 25 von ihnen hören und sehen zu, so gut es eben aufgrund der Corona-Beschränkungen geht. Das Duo steht im Garten, Blickrichtung Seniorenzentrum, die Bewohnerinnen und Bewohner stehen oder sitzen auf den Balkonen oder hinter geöffneten Fenstern. Dazu hat sich das Personal mit Schutzmasken gesellt. Jeder für sich wippt und singt mit, ein älterer Herr wagt gar kleine Tanzschritte.

Poing: Große Freude bei Senioren und Pflegekräften

„Das ist eine schöne Idee. Musik ist ganz ganz wichtig für Senioren. Insbesondere für Demenzkranke“, sagt Mimona Tabbali. Die Leiterin des Poinger Seniorenzentrums freut sich darüber, dass es in ihrem Haus nicht nur jetzt, erstmals, ein Corona-Freiluft-Konzert gibt, sondern die Musik regelmäßig im Haus spielt. Das war vor Corona so, das soll nachher wieder so werden. „Normalerweise haben wir vier, fünf Mal in der Woche Musik. Meistens singen unsere Mitarbeiter mit den Senioren gemeinsam“, erzählt Tabbali. Und einmal im Monat kommen Hobbymusiker des Poinger Music-Treffs ins Seniorenzentrum und geben für die Bewohner im hauseigenen Café ein Gratiskonzert.

Seniorenheim Poing: Regelmäßig Musik

Weil dies momentan nicht möglich ist, hatte Schuh (Initiator des Music-Treff-Stammtisches) die Idee zum Freiluftkonzert im Garten. Heimleiterin Mimona Tabbali sagte sofort zu, am Donnerstag kam es zur Premiere. Thomas Schuh und Thomas Steinbrunner haben eine halbe Stunde deutsche Schlager gespielt sowie Songs der Beatles. „Lieder, die die Bewohner kennen beziehungsweise wiedererkennen“, sagt Thomas Schuh.

Alte Schlager und die Beatles

Das Freiluftkonzert beginnt das Duo mit „Aber dich gibt’s nur einmal für mich“, im Laufe der halben Stunde folgen weitere Schlager wie „Ein Bett im Kornfeld“ und „Rote Lippen soll man küssen“. Nach jedem Lied applaudieren Bewohner und Pflegekräfte. Vor, während und nach jedem Lied haben alle von ihnen ein Lächeln im Gesicht. Eine schöne halbe Stunde im Mai, trotz Corona. DankThomas & Thomas.

