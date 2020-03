Großer Dank von kleinen Kickern an alle Helferinnen und Helfer

Die Spieler der E4-Fußballmannschaft des TSV Poing bedanken sich mit einer tollen Aktion bei allen Helferinnen und Helfern in der Corona-Krise: 19 Spieler, 19 Bilder, eine Botschaft!

Die Spieler der E4-Fußballjugend des TSV Poing haben jeweils zuhause ein Bild gemalt, das zusammengefügt eine Dankesbotschaft an alle Helferinnen und Helfer in der Corona-Krise ergibt: „Einer für alle! Alle für einen! Poing hält z’am! Danke an alle Helfer! Ihr seid spitze!“ Die letzten beiden Worte sind dann noch ein Appell an alle: „Bleibt’s dahoam!“ Die Idee zu dieser Aktion hatten die Trainer Flo, Werner und Robert. Die Spieler im Alter von acht bis zehn Jahren ließen sich von Mama oder Papa fotografieren, die die Bilder via WhatsApp und Co. an die Trainer schickten. Sie haben daraus diese Collage erstellt. Oberste Reihe von links: Alex, Basti, Elias, Eliyan und Ferdinand. Zweite Reihe von oben, v. li.: Lenny, Simon, Leo, Louis und Luca. Dritte Reihe (v. li.): Lukas, Mark, Marlon, Noah und Pascal. Unterste Reihe (v. li.): Philipp, Laura, Raphael und Timothy.

Zu Helferinnen und Helfern in Poing gehören beispielsweise diejenigen, die Mundschutzmasken für Arztpraxen gespendet haben.