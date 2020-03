Fragestunden mit Bürgermeisterkandidaten - und eine Empfehlung

Die Poinger Grünen haben alle vier Bürgermeisterkandidaten zum Gespräch gebeten. Hinterher gibt es eine persönliche Empfehlung der Fraktionsvorsitzenden.

Poing –Als einzige Partei, die keinen Bürgermeisterkandidaten stellt, haben die Poinger Grünen mit allen Kandidaten Gespräche geführt, um auszuloten, welche Ziele und Vorstellungen sie haben. Das hat der Ortsverband jetzt bekannt gegeben. Eine konkrete Wahlempfehlung von Ortsverband und Gemeinderatsfraktion erfolgte im Anschluss nicht, allerdings eine Erklärung der Gemeinderatsfraktionssprecherin Sieglinde Pehl: „Persönlich möchte ich Ihnen noch einen Bürgermeisterkandidaten empfehlen. Wir haben vier hervorragende Kandidaten. Alle haben sich freundlicherweise auch den Fragen der Poinger Grünen gestellt. Am stärksten beeindruckt hat dabei Thomas Stark. Durch seine langjährige Arbeit im Rathaus kennt er die Themen Poings in- und auswendig und weiß genau, was in den nächsten Jahren anzupacken ist. Er tritt parteineutral für Poing ein und hat eine Vielzahl guter Ideen, wie er die Themen Klimaschutz und Haushaltskonsolidierung voranbringen kann.“

Die Bürgermeisterkandidaten, die sich um die Nachfolge von Albert Hingerl, der nach 20 Jahren aufhört, bewerben, sind: Marc Salih (FDP), Günter Scherzl (FWG), Thomas Stark (CSU) und Reinhard Tonollo (SPD).

