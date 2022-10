So denken Erstklässler über ihre ersten Schulwochen

Von: Helena Grillenberger

Teilen

Diese Poinger ABC-Schützen, hier mit ihrer Lehrerin Hannah Grillenberger, sind mit ihrem Schulalltag zufrieden. © DZ

In der Poinger Grundschule wurde nachgehakt, wie es den neuen Schülern denn seit dem Schulanfang im September ergangen ist.

Poing – Seit knapp fünf Wochen heißt es für die Erstklässler nun schon die Schulbank drücken. Die anfängliche Aufregung hat sich gelegt, das Neue ist zur Routine geworden. Aber wie gefällt es den ABC-Schützen im Schulalltag? Ein Besuch in Poing.

26 Poinger Erstklässler sitzen auf einem graublauen, runden Teppich vor ihrem Klassenzimmer im Kreis. „Ihr wisst bestimmt noch, wie aufgeregt ihr am ersten Schultag wart“, meint ihre Klassenlehrerin, Hannah Grillenberger. Ein paar der Kinder nicken aufgeregt, anderen huscht ein Lächeln übers Gesicht: „Ja!“, sind sie sich alle einig. Ob es denn etwas gebe, das ihnen besonders gut gefalle, jetzt, nachdem sie schon „alte Hasen“ seien, fragt die Klassleitung nach.

In der fünften Stunde konzentriert es sich schlecht

Ein paar Finger schnellen in die Luft. „Ich find’ alles gut“, erklärt Lucas. „Die Lehrerin ist toll und mir macht es einfach Spaß!“ Natalie, die Lucas gegenüber sitzt, versteigt sich sogar zu der Aussage: „Hausaufgaben machen mir am meisten Spaß!“ Isabel sieht die Sache schon etwas kritischer: „Ich find’s mittel – weil ich nicht mehr so viel Zeit für meine Freunde hab.“

„Ich find’s toll, dass man so viel lernt“, erklärt schließlich Tamani, nachdem sie sich brav gemeldet hat. Die anderen Kinder werden derweil etwas unruhig. „Ich weiß, es ist die fünfte Stunde“, mahnt ihre Lehrerin sie zur Ruhe und klatscht fünf Mal in die Hände. Die Kinder stimmen in das Klatschen mit ein – es herrscht wieder Ruhe.

Manchmal stören die Hausaufgaben

„Wer hat sich denn auf die Schule gefreut?“, fragt Grillenberger und 26 Hände schießen die Luft. „Und war vielleicht etwas anders, als ihr es euch vorgestellt habt?“, hakt die Lehrerin weiter nach. So viel sei da nicht gewesen: Man müsse viel weniger lernen als befürchtet, erklärt zum Beispiel Xaver und Theresa sagt lachend: „Ich dachte, wir hätten eine ganz böse Lehrerin und Holztische!“

Ob es etwas gebe, dass ihnen schwer falle, fragt die Lehrerin. Ein Raunen geht durch den Kreis: „Nix“ flüstern sich die Kinder lachend zu. Schließlich einigen sie sich: Manchmal die Hausaufgaben. Dafür melden sich aber direkt acht Kinder bei der nächsten Frage, was ihnen leicht falle, und antworten mit: „Die Hausis!“

O, M, I, und 1, 2, 3 können die Erstklässler schon

„Mir fällt Mathe leicht“, sagt Magnus. Und auf Nachfrage der Lehrerin, was ihm denn in Mathe am leichtesten falle, antwortet er: „Das Mathebuch!“ „Mir fällt das Sitzen leicht“, meldet sich schließlich Xaver erneut zu Wort und erntet Gelächter seiner Klassenkameraden und einen strengen Blick seiner Lehrerin. Sie räuspert sich und meint: „Na gut. Eine Quatsch-Antwort darf sein.“ Wieder klatscht sie fünf Mal in die Hände, wieder klatschen die Kinder den Rhythmus nach und beruhigen sich.

„Was habt ihr denn schon alles gelernt?“, fragt Grillenberger schließlich. „Wie man die Zwei zerlegt“, wiederholt Magdalena, was sie in der Stunde zuvor gelernt hat. „Und wir haben heute Lesen gelernt!“, sagt Valentin. „Ja! Das O und das M und das I!“, ruft Theresa. „Wir haben auch schon die Eins gelernt“, sagt Natalie. „Und die Drei“, ergänzt Isabel.

Befürchtung: Jetzt kommt nichts neues mehr

Wie man sich als Schulkind denn so fühle, beantworten die Kinder einhellig: „Gut“, sind sie der Meinung. Weil die Schule ihnen Spaß mache. „Wer hat sich denn vor dem ersten Schultag auf die Schule gefreut?“, fragt die Klassenlehrerin. Wieder schnellen alle Finger in die Höhe.

„Und wer freut sich immer noch?“ Ein Großteil der Finger bleibt in der Luft. „Ich freu mich nicht mehr so“, erklärt jedoch Xaver. „Ich weiß jetzt schon, was passiert, das ist nix Neues mehr!“ Lean sieht das Problem ganz anders gelagert: „Ich find’s doof, dass ich keine Schultüte mehr bekomme, wenn ich in die zweite Klasse komme.“

Vier stünden würden den Erstklässlern eigentlich reichen

Viel habe sich für die Erstklässler in den letzten Wochen und Monaten verändert. Was ihnen denn da besonders aufgefallen sei, fragt Grillenberger. Die Schultage seien nicht mehr so kurz, meldet sich Paula. „Aber das ist schon auch ein bisschen gut.“ „Für mich sind die langen Schultage anstrengend“, hält Nick dagegen. „Vier Stunden würden mir reichen!“, meint der Bub.

Es gongt, die Kinder gehen zurück in ihr Klassenzimmer. Stühle werden hochgestellt, alle stehen brav an ihren Tischen. Nach einem langen Schultag mit fünf Stunden dürfen sie endlich nach Hause gehen.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.