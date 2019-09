Angeklagter muss in die Psychiatrie - er ist gewalttätig

Er schlug einem Radler in Poing mit der Faust ins Gesicht und flüchtete aus der Psychiatrie in Haar. Er wurde aber wieder geschnappt.

Haar– Das Landgericht München I ordnete die Unterbringung eines 32-jährigen Weißrussen in einer geschlossenen Einrichtung an. Der Lagerarbeiter hatte sich vor Gericht in keiner Weise krankheitseinsichtig gezeigt. „Die sperren mich weg, obwohl mir nichts fehlt“, monierte er. Dabei räumte er ein, dass seine Psychosen wohl mit dem Marihuana-Rauchen gekommen wären.

Mit der Faust niedergestreckt

An einem September Abend vor zwei Jahren hatte es einen 18-jährigen in Poing getroffen. Völlig unvermittelt streckte ihn der Angeklagte mit der Faust nieder. Als der Mann sein Fahrrad zu Boden warf, um sich zu schützen, zerriss ihm der Angeklagte das T-Shirt und versuchte ihn ins Gesicht zu schlagen. Ober- und Unterlippe schwollen an, Außerdem erlitt das Opfer eine blutende Wunde an der Unterlippe.

Schizophrene Erkrankung

Aufgrund seiner schizophrenen Erkrankung konnte der Weißrusse das Unrecht seiner Tat nicht einsehen. Was ihn im Mai 2019 zur Flucht aus Haar antrieb, blieb für die Öffentlichkeit unklar. Vielleicht war es der Mangel an Rauschgift, vielleicht aber auch die aus seiner Sicht unbegründete Behandlung.

Nach seinem Hauptschulabschluss hatte er sich als 17-Jähriger einen Job gesucht. Mal arbeitete er als Kellner, mal als Kurierfahrer oder eben als Lagerarbeiter. Eine Lehre wollte er nach eigenen Angaben nicht machen. „Das hat mich nicht interessiert“, erklärte er vor Gericht.

Zum Fußballprofi reichte es nicht

2010 kehrte er zwischenzeitlich nach Russland zurück, um daheim Fußball zu spielen. Zwei Jahre blieb er dort. Für eine Profikarriere hatte es allerdings nicht gereicht.

Deshalb kehrte er nach zwei Jahren nach Deutschland zurück. Kurz nach seiner Ankunft passierte dann die Attacke mit dem Radlfahrer in Poing, die der Angeklagte auf die eingenommenen Medikamente zurückführte.

