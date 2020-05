Zurück zum absoluten Halteverbot in Kirchheimer Allee

Auf der Kirchheimer Allee im Bereich zwischen Tankstelle und Bergfeldstraße gilt ab sofort wieder absolutes Halteverbot. Insbesondere parkende Lastwagen haben für Beschwerden gesorgt.

Poing – In der Kirchheimer Allee in Poing, vom Kreisverkehr an der OMV-Tankstelle bis zum Übergang zur Bergfeldstraße, gilt ab jetzt wieder absolutes Halteverbot. Durchgängig. Damit hebt die Gemeinde Poing die bisherige Anordnung, die vor einem Jahr (Ende März) erlassen worden war, wieder auf. Damals wurden, gemäß Empfehlung der Polizeiinspektion Poing, alle 50 Meter ein absolutes Halteverbot von 30 Metern ausgewiesen, um bei Begegnungsverkehr eine Lücke zum Einscheren zu ermöglichen.

Poing: Rückstaus bis in den Kreisverkehr

Vor dieser Regelung war das Parken an der Kirchheimer Allee erlaubt – doch wegen Beschwerden von Autofahrern, dass durch parkende Autos und insbesondere Lastwagen der Verkehr stark behindert werde, entschlossen sich Gemeinde und Polizei zur Lücken-Regelung.

Poing: Auch ÖPNV betroffen

Die Gemeinde hat jetzt diese wieder aufgehoben und ein komplettes Halteverbot angeordnet. Weil trotz der bisherigen Regel weiterhin zahlreiche Beschwerden eingegangen waren, schreibt das Rathaus in einer Mitteilung. Unter anderem, weil sich teilweiselange Rückstaus von wartenden Autos bilden würden, die bis in den Kreisverkehr reichen. Außerdem sei durch diese Staus bzw. Wartezeiten auch der öffentliche Personennahverkehr betroffen, weil Busse die Linientaktung nicht einhalten könnten. Jetzt aber ist die Kirchheimer Allee wieder frei befahrbar, ohne parkende Fahrzeuge als Hindernisse.

In einem anderen Bereich der Kirchheimer Allee befindet sich eine große Wertstoffinsel, an der es immer wieder illegale Müllablagerungen gibt. Seit Anfang des Jahresüberwacht eine Detektei die Containerstandorte in Poing.