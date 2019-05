Poing hat ein neues Hotel

Poing – Zwischen Poing und Pliening steht ein neues Hotel: circa zwei Meter breit und zwei Meter hoch, komplett aus Holz. Gebaut haben es die Pfadfinder vom Stamm Windrose Anzing-Poing; die Arbeitszeit betrug insgesamt rund 30 Stunden, berichtet Stammesvorstand Dominik Hohl. Gewerkelt und gebastelt wurde in den wöchentlichen Gruppenstunden.

Jetzt haben die Pfadfinder Dominik und Kilian Hohl, Jannik Widhopf und Stefan Lang zusammen mit Christian Friedrich vom Poinger Bauhof das Hotel aufgestellt – an der ökologischen Ausgleichsfläche (Wildblumenwiese) zwischen Bergfeldsee und Geothermie-Station. Dort soll es Wildbienen und anderen Insekten ein Zuhause bieten.

Finanziert worden ist das Holzhaus vom Bauzentrum Poing. Das spendet seit acht Jahren kurz vor Weihnachten Geld an einen Verein bzw. eine Organisation in der Gemeinde Poing. Am 12. Dezember 2018 erhielt der Pfadfinder-Stamm Windrose den jährlichen Scheck in Höhe von 3500 Euro. Anlass hierfür war der 40. Geburtstag, den der Stamm im vergangenen Jahr gefeiert hat. Bei der Spendenübergabe hatte Vorstand Dominik Hohl angekündigt, einen Teil des Geldes in den Bau eines Insektenhotels zu investieren. Der Großteil der Spende werde für ein Pfadfinderlager in England verwendet.