Poing hat jetzt ein „Aktionsbündnis Radentscheid“

Von: Armin Rösl

Beim Klimatag am Marktplatz präsentierte sich auch das neue Aktionsbündnis. © Johannes Dziemballa

Poing hat ein „Aktionsbündnis Radentscheid“. Das ist beim Klimatag am Samstag erstmals öffentlich in Erscheinung getreten. Erstes Ziel: viele Unterschriften sammeln.

Poing – Beim 1. Poinger Klimatag am Wochenende hat sich das neugegründete örtliches „Aktionsbündnis Radentscheid“ erstmals in der Öffentlichkeit präsentiert. Am Marktplatz sammelte es am Samstag Unterschriften für den Radentscheid Bayern. Dessen Ziel ist es, bayernweit mindestens 25.000 Unterschriften zusammen zu bekommen für den Antrag auf Zulassung des Volksbegehrens „Radentscheid Bayern“. Damit wollen die Initiatoren einen flächendeckend großzügigen Ausbau der Radinfrastruktur und des öffentlichen Personennahverkehrs in Bayern erreichen, informiert Christina Tarnikas, Sprecherin des neuen Poinger Aktionsbündnisses. Die Aktion „Radentscheid Bayern“ startete im Juni, Unterschriften sollen zunächst bis Ende Oktober gesammelt werden.

Poing: Premiere für Klimatage

Im Poinger Bündnis zusammengeschlossen haben sich die Ortsgruppe des Bund Naturschutz, der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC), der SPD- und der Grünen-Ortsverband, die ÖDP sowie die Poinger Autoteiler-Initiative (Pati). Wer Kontakt mit dem Poinger Bündnis aufnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an: Radentscheid-Poing@gmx.de. Informationen zur bayernweiten Aktion gibt es auf www.radentscheid-bayern.de.

Zu den 1. Poinger Klimatagen kamen am Samstag und Sonntag zahlreiche Besucherinnen und Besucher. Am Samstag fand der erste Teil am Marktplatz statt, wo erstmals nach der Corona-Zwangspause wieder das Repair-Café angeboten wurde. Außerdem präsentierte sich der neu eröffnete Unverpackt-Laden und es gab Infos und Tipps unter anderem zu Photovoltaik, ökologischer Garten und E-Mobilität, inklusive Probefahrten mit Elektrofahrzeugen. Für das leibliche Wohl hatte das Poinger Bergfeldbräu einen Biergarten aufgebaut, Musik spielte die Jazz-Band Isarthoren.



Am Sonntag ging es im Bauzentrum in Grub weiter. Bayerns größte Eigenheimausstellung öffnete kostenlos für alle Besucherinnen und Besucher und bot geführte Touren zu den Themen „Nachhaltiges Bauen“, „Energieeffizienz“ und „Zukunft Wohnen“ durch ausgewählte Musterhäuser an. Außerdem gab es im Technologiepavillon einen Vortrag zu „klimaeffizientes Bauen“.

