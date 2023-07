Poing hat jetzt einen Porec-Kreisel

Von: Armin Rösl

Enthüllung der Freundschaftstafel am Kreisverkehr. © Gemeinde Poing

Eine jetzt enthüllte Freundschaftstafel in der Mitte des neuen Poinger Kreisverkehrs zeugt ab sofort von der zehnjährigen Städtefreundschaft mit Porec (Kroatien).

Poing - Zum zehnjährigen Bestehen der Städtefreundschaft zwischen Poing und Porec (Kroatien) ist am neuen Kreisverkehr an der Kirchheimer Allee/Bergfeldstraße jetzt eine Freundschaftstafel enthüllt worden. Hierfür stiegen (im Bild oben v.li.) Poings Altbürgermeister Albert Hingerl, Ivo Sadric, Loris Persuric (Bürgermeister Porec), Poings Erster Bürgermeister Thomas Stark sowie der Zweite und der Dritte Bürgermeister, Reinhard Tonollo und Werner Dankesreiter, auf den kleinen Hügel in der Kreiselmitte.

Zum 10. Geburtstag war am ersten Volksfestwochenende eine Abordnung aus Porec in Poing zu Gast. Bürgermeister Loris Persuric zapfte zum Volksfestauftakt das erste Fass Bier an.