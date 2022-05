Poing hat wieder Seniorennachmittage - Start am 18. Mai

Von: Armin Rösl

Bei den Seniorennachmittagen gibt es Kaffee und Kuchen. (Symbolbild) © Bernd Jürgens/Imago

Nach langer Pause gibt es in Poing wieder Seniorennachmittage. Erstes Treffen ist am Mittwoch, 18. Mai. Es gibt Kaffee, Kuchen und mehr. Veranstalter ist die Gemeinde.

Poing – Nach über zwei Jahren Pause und einer ungewissen Zukunft wird es in Poing wieder Seniorennachmittage geben. Start ist am morgigen Mittwoch, Ort: die Gemeinderäume an der Anzinger Straße 1 (gegenüber vom Maibaumplatz). Dort ist von 14 bis 16 Uhr mit Kaffee und Kuchen geöffnet. Für die Zukunft kündigt das Seniorenteam der Gemeinde Poing „einen bunten Mix aus geselligem Beisammensein bei Kaffee und Kuchen, Gesellschaftsspielen und Vorträgen“ an. Für den ersten Öffnungstag morgen werde Bürgermeister Thomas Stark den Kuchen spendieren.



Poing: Bürgermeister spendiert Kuchen

Da in den Räumlichkeiten an der Anzinger Straße 1 nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung steht, bittet das Seniorenbüro, sich anzumelden (die Kontaktdaten stehen am Ende dieses Textes). Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften.

Bis zum Ausbruch der Corona-Pandemie vor über zwei Jahren hatte der AWO-Ortsverein die Seniorennachmittage durchgeführt. 50 Jahre lang. Dann allerdings gab der Ortsvorsitzende Peter Maier bekannt, dass die AWO das Angebot einstellen werde. Wegen der damals noch geltenden Einschränkungen im Zuge von Corona, aber auch, weil es schlichtweg immer schwieriger werde, Ehrenamtliche zu finden, die den Seniorennachmittag gestalten und beaufsichtigen.

Seniorenteam Poing will Helferpool aufbauen

Jetzt übernimmt die Gemeinde Poing selbst, konkret: das Seniorenbüro, bestehend aus den hauptamtlichen Seniorenreferenten Kerstin Bachmann und Volker Sterker. Auch sie sind auf der Suche nach Ehrenamtlichen, ein Helferpool soll aufgebaut werden. „Das Engagement wird mit einer Aufwandsentschädigung gewürdigt“, heißt es in einer Mitteilung des Seniorenbüros. Interessenten melden sich unter Telefon (08121) 9794-441 (Bachmann) oder 9794-440 (Sterker), oder per E-Mail: senioren@poing.de.

