Ideen sammeln für weniger Plastikmüll

„So viel Plastik für ein Abendessen“: Das denkt sich Maria Lindner immer wieder beim Einkaufen im Supermarkt. Jetzt will sie einen Stammtisch gründen, um Ideen zu sammeln, wie man Plastikverpackungen vermeiden kann.

Poing – Neulich beim Einkaufen im Supermarkt, als Maria Lindner an der Kasse in ihren Einkaufswagen blickte, hat sie sich wieder einmal geärgert. Über die Plastikverpackungen. „Von zwölf Produkten war nur eines nicht in Plastik verpackt“, erzählt die Poingerin. Zwar versuche sie, so gut es geht auf Plastik zu verzichten, so einfach sei das aber oftmals nicht. „So viel Plastmüll für ein Abendessen“, war ihr Gedanke, als sie Nudeln, Gemüse, Salat, Frischkäse, Schokolade und mehr in ihrem Einkaufswagen hatte.

Die 27-jährige Sozialpädagogin möchte mit interessierten Bürgern über das Thema Plastikmüll diskutieren und Ideen sammeln, wie man privat bzw. in Poing den Abfall reduzieren kann. Hierfür hat sie ein erstes Treffen anberaumt, am Mittwoch, 20. Februar, um 19.30 Uhr im Wirtshaus zur Poinger Einkehr. „Vielleicht wird daraus ein regelmäßiger Stammtisch“, sagt Lindner. Jeder könne seine Erfahrungen und Ideen einbringen.

Maria Lindner hat als Sozialpädagogin in einer Einrichtung des Kreisjugendrings München tagtäglich mit dem Thema zu tun und mit der Frage „Wie kaufe ich so plastikfrei wie möglich ein?“ , erzählt sie. Und privat sowieso, wenn sie sich beispielsweise Zutaten für ein Abendessen im Supermarkt kauft. „Ich möchte mich mit Gleichgesinnten über dieses Thema austauschen“, sagt sie.