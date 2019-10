Die Spätberufene: Ines Wagner präsentiert ihre erste CD

2013 begann Ines Wagner mit Gitarre spielen, vor vier Jahren stand sie zum ersten Mal auf einer Bühne. Am Freitag präsentiert die Poingerin (45) ihre erste CD.

Poing – Ines Wagner ist, wie sie selbst sagt, eine Spätberufene. Im Sommer 2013 begann die heute 45-Jährige mit Gitarre spielen, im März 2015 stand die Poingerin zum ersten Mal auf einer Bühne, beim Schülerkonzert ihres Gitarrenlehrers Marcus Lipp aus Glonn. Es folgten Auftritte unter anderem bei „Open Stages“ (Offene Bühnen) in der Poinger Café-Station sowie in und um München. Dabei hat Ines Wagner ihre norddeutsche Herkunft nie verleugnet: Am liebsten spielte und spielt sie Lieder der Musikerin Ina Müller. Außerdem begleitet sie musikalisch Taufen und spielt einmal im Monat mit anderen Poinger Musikern im Seniorenzentrum. Wagners jüngster Auftritt fand bei der Langen Nacht der Musik mit Thomas Schuh am Cello in der Gemeindebücherei statt.

Neue Heimat Poing, große Liebe Meer

Im Laufe der Zeit begann die Poingerin, eigene Songs zu schreiben. „Und dann war es fertig, das erste eigene Lied“, erzählt Wagner. Titel: „Grau“. „Weil ja nicht jeder Tag quietschgelb oder leuchtendrot ist.“ Diesem Lied folgten weitere, die „von Leben und Me(h)er“ handeln, wie Ines Wagner ihre Stücke beschreibt. Ihre Gesangslehrerin Gracia Göls habe immer wieder wiederholt, sie möge doch diese Songs endlich einmal aufnehmen. „Schließlich schenkte mir mein Mann Thomas die Studioaufnahme und da gab es kein Zurück mehr“, erzählt die Singer/Songwriterin.

Poing: Release-Konzert in der Café-Station

Tja, und jetzt ist sie tatsächlich fertig, die erste CD von Ines Wagner: „Fahrkarte ans Meer“. Fünf Songs, die sie beim Release-Konzert an diesem Freitag, 11. Oktober, in der Café-Station (Hauptstraße 11) in Poing vorstellen wird. Nicht nur das, sie verspricht ein abendfüllendes Konzert mit befreundeten Gastmusikern, weil: „Nach wie vor spiele ich sehr gerne ausgesuchte, meist deutschsprachige Coversongs.“ Insbesondere von Ina Müller.

Das CD-Release-Konzert von Ines Wagner am Freitag, 11. Oktober, in der Café-Station beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Dort gibt es die CD auch zu kaufen. Ansonsten steht „Fahrkarte ans Meer“ auf den gängigen Online-Portalen zum Download bereit.

