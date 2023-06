Poing: Jedes Kind bekommt einen Betreuungsplatz in Kita

Von: Armin Rösl

Die Kinderbetreuung stellt alle Gemeinden vor Herausforderungen. In Poing hat jedes Kind einen Platz. © Rolf Vennenbernd/dpa

Auch wenn in Kindertagesstätten Personal- und Fachkräftemangel herrscht, bekommt in Poing, einer der kinderreichsten Gemeinden Deutschlands, jedes Kind auch ab Herbst einen Platz.

Poing – Bürgermeister Thomas Stark sprach von „erfreulichen Nachrichten“, nachdem Jacqueline Schmidt in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Belegungssituation für das Kita-Jahr 2023/24 vorgestellt hatte. Die Leiterin des zuständigen Jugendreferats in der Gemeindeverwaltung berichtete, dass jedes Krippen- und Kindergartenkind einen Platz erhält. Sämtliche Kindertagesstätten (Kita) werden von externen Trägern betrieben: dem Familienzentrum Poing, der Kinderland PLUS gGmbH, dem AWO-Kreisverband, der katholischen Kirche sowie von der Denk mit! Kinderbetreuungseinrichtungen GmbH & Co. KG und dem Verein Poinger Wurzelkinder (Waldkindergarten).



Poing: 346 Krippen- und 912 Kindergartenplätze

Laut Schmidt stehen in der Gemeinde Poing insgesamt 346 Krippenplätze (zzgl. sechs Notfallplätze) zur Verfügung. Mit Stand 22. Mai sind 245 Krippenplätze ab September belegt.



Im Kindergartenbereich hat Poing insgesamt 912 Plätze, von denen ab September 784 belegt sind (Stand: 22. Mai). Etwa zwölf Kinder, so genannte „Krippenwechsler“, befinden sich Schmidt zufolge auf einer Warteliste, „die im laufenden Kita-Jahr eine Betreuung wünschen und erhalten werden“, so die Referatsleiterin.



Für das kommende Kita-Jahr berichtete sie, dass der AWO-Kindergarten an der Blumenstraße lediglich dreizügig starten werde, was ein Minus von 29 Plätzen bedeute. Des Weiteren könne nach aktuellem Stand davon ausgegangen werden, dass der katholische Kindergarten am Endbachweg im Kita-Jahr 2023/24 ebenfalls keine Vollauslastung von 100 Plätzen erreichen werde, sondern lediglich etwa die Hälfte. Abzüglich dieser Plätze könnten zum September somit 833 Kindergartenplätze (zzgl. 39 Notfallplätze) belegt werden. 784 sind es bereits.



Poing: Belegungssituation in Ganztagsklassen

In ihrem Bericht gab Jacqueline Schmidt auch einen Überblick über die Ganztagsklassen an den drei Poinger Grundschulen für das kommende Schuljahr 2023/24. In der Grundschule Karl-Sittler-Straße werden insgesamt 81 Kinder die gebundenen Ganztagsklassen besuchen. In der Anni-Pickert-Grundschule 44. Für die dortige offene Ganztagsschule seien bisher 88 Kinder angemeldet. In der offenen Ganztagsschule der Anni-Pickert-Mittelschule sind derzeit 50 Mittelschüler geplant.



An der Grundschule am Bergfeld wird ab dem neuen Schuljahr ebenfalls die offene Ganztagsschule eingeführt. Hierfür sind bislang 114 Kinder angemeldet.

„Der aktuell gemeldete Bedarf an Betreuungsplätzen im Krippen- und Kindergartenbereich kann zum Beginn des Kita-Jahres 2023/24 gedeckt werden“, bilanziert Jacqueline Schmidt am Ende ihres Berichts. Auch, wenn sich die Personalsituation in den vergangenen Jahren stärker angespannt habe.



„Das Thema Personal und Fachkräftemangel wird die Gesellschaft noch lange beschäftigen“, sagte Bürgermeister Thomas Stark. Er dankte allen Verantwortlichen in der Gemeindeverwaltung und der Trägervereine und -organisationen für die Arbeit und dafür, dass Poing für das neue Kita-Jahr „erfreuliche Nachrichten“ verkünden könne.

