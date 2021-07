Poing kauft 40 mobile Luftreiniger für Anni-Pickert-Schule

Gemeinderatsbeschluss

Die Gemeinde Poing kauft für die Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule 40 mobile Luftreinigungsgeräte. Hierfür gibt die Gemeinde rund 75.000 Euro aus.

Poing – Die Gemeinde Poing kauft für die Anni-Pickert-Grund- und Mittelschule 40 mobile Luftreinigungsgeräte. Das hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstagabend einstimmig beschlossen. Ausgehend von einem Einzelpreis von 3629,50 Euro brutto betragen die Gesamtkosten 145.180 Euro. So steht es in der Beispielrechnung, die die Verwaltung vorgestellt hat. Abzüglich der voraussichtlichen staatlichen Förderung in Höhe von 1750 Euro je Raum (gesamt: 70.000 Euro) beträgt der Eigenanteil der Gemeinde 75.180 Euro brutto. Die Geräte sollen baldmöglichst beschafft werden, kündigte Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) an.

Poing: Gesamtkosten 145.180 Euro

Als langfristige Maßnahme für eine dauerhafte Belüftung mit Blick auf Corona ist der Einbau einer festen Lüftungsanlage (ob zentral oder dezentral, muss erst geprüft werden) vorgesehen, so Stark. Auch hierfür hat der Gemeinderat mit 24:0 (lediglich Wolfgang Spieth, FDP, fehlte bei der Sitzung) seine Zustimmung erteilt. Die Verwaltung wird nun verschiedene Varianten prüfen und die jeweiligen Kosten ermitteln. Favorisiert wird laut Stark jene, bei der am bestehenden Schulhaus kleine Gebäude errichtet werden, von denen aus die Lüftungsleitungen in die Klassen- und anderen Räume gezogen werden. Vorteil: „Hier sind die Eingriffe in die Fassade geringer“, heißt es in der Stellungnahme des Bauamts der Gemeinde Poing. Die Umsetzung werde allerdings vermutlich einige Jahre dauern, so Stark.



Ziel ist eine fest installierte Lüftungsanlage

Als Übergangslösung wird die Gemeinde deshalb mobile Luftreiniger anschaffen. Hierfür hat die Verwaltung Angebote von zwei Firmen eingeholt – von jener, von der bereits drei mobile Geräte in der Anni-Pickert-Schule stehen, sowie von jener Firma, die die Grundschule Pliening ausgestattet hat. Letztere bietet die Geräte allerdings nicht zum Leasen an, sondern ausschließlich zum Kauf. Diese aber erfüllen den in der Förderrichtlinie geforderten Lärmpegel von maximal 40 dB(A), was die anderen, die bereits in der Schule stehen, nicht tun. Sprich: Die neuen Geräte sind leiser – bei hoher Qualität mit HEPA13- oder 14-Filter, die Viren aus der Luft filtern, erläuterte Thomas Stark. Des Weiteren seien Leasinggeräte ab einer Ausleihdauer von drei Jahren teurer als ein Kauf.



Gemeinderat Poing: Einstimmiges Votum

Alle Gemeinderatsfraktionen sprachen sich für den Kauf der 40 mobilen Luftreiniger aus. Auch die CSU, die dies im Herbst 2020 noch abgelehnt hatte. Damals, so Gemeinderatsmitglied Franziska Langlechner von der CSU, habe es geheißen, dass Kinder nicht sonderlich von Corona gefährdet seien. Mittlerweile habe die Wissenschaft neue Erkenntnisse, außerdem gebe es mit der Delta-Variante des Virus eine neue Situation. „Deshalb stimmen wir jetzt dafür“, kündigte Langlechner an.



„Unser oberstes Ziel ist der bestmögliche Schutz der Kinder und Jugendlichen.

Günter Scherzl (FWG) mahnte in der Sitzung an, dass die Geräte in der Schule auch tatsächlich eingeschaltet werden müssten. Bei den drei aktuellen Geräten ist dies nicht der Fall. Wie berichtet, schilderte Schulleiterin Eva Guerin, dass die derzeitigen Luftreiniger insbesondere auf Wunsch der Schüler ausgeschaltet bleiben, weil sie zu laut und störend seien. Bürgermeister Thomas Stark sagte in der Sitzung am Donnerstagabend, dass er mit der Schulleitung gesprochen und diese ihm zugesichert habe, jeden Beschluss des Gemeinderates zu akzeptieren, die Geräte aufzustellen und zu betreiben. Stark: „Es wird keinen Boykott geben.“

Gemeinderat Poing: Applaus von Besuchern

Nach den einstimmig gefassten Beschlüssen gab es Applaus von Besucherinnen und Besucher der Gemeinderatssitzung, darunter waren Mitglieder des Elternbeirats der Anni-Pickert-Schule. Bürgermeister Thomas Stark betonte: „Unser oberstes Ziel ist der bestmögliche Schutz der Kinder und Jugendlichen. Wir haben eine Verpflichtung, alles dafür zu tun, die Ausbreitung der Pandemie einzudämmen.“ Die beiden anderen Grundschulen in Poing haben aufgrund ihrer Neubauten bereits fest installierte Luftreinigungsanlagen.