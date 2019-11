Der südliche Ortseingang von Poing bleibt, wie er ist. Das Landratsamt Ebersberg sieht keinen Bedarf für eine Fußgängerampel an der Neufarner Straße.

Poing – Das Landratsamt Ebersberg als zuständige Behörde für Kreisstraßen sieht keine Notwendigkeit, am südlichen Ortseingang von Poing, auf der Neufarner Straße, Maßnahmen zu ergreifen für mehr Sicherheit von Fußgängern. Das geht aus einer Antwort an die Gemeindeverwaltung Poing hervor, die Bürgermeister Albert Hingerl in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend veröffentlicht hat. Ausgangspunkt waren Anträge eines Anwohners in der Bürgerversammlung, der den Umbau der Querungshilfe und die Errichtung einer Ampelanlage an der Kreuzung Neufarner Straße/Wittelsbacher- und Schulstraße forderte. Insbesondere mit Blick auf Schulkinder. Der Gemeinderat unterstützt dies.

Das Landratsamt verweist darauf, dass die Kreuzung nicht unfallträchtig und das Verkehrsaufkommen nicht zu hoch sei. „Es gibt hier keine Probleme“, heißt es in dem Schreiben. Sollte die Gemeinde Änderungen wünschen, müsste sie diese mit den zuständigen Behörden absprechen und die Kosten tragen. Hingerl kündigte eine Machbarkeitsstudie an.