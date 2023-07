Kind begeht Unfallflucht - Polizei fahndet mit Fahrrad-Klingel

Auto beschädigt

Einer jungen Unfallflüchtigen in Poing ist die Polizei auf der Spur. Beweismaterial gibt es auch. Nun sind die Eltern gefragt - oder Zeugen.

Poing - Die Polizei ist auf der Suche nach einer Unfallflüchtigen fast oder gerade so im Teenager-Alter: Am Donnerstag, 20. Juli, gegen 16.50 Uhr, fuhr laut den Beamten eine Fahrradfahrerin in der Rosenstraße in Poing gegen einen dort ordnungsgemäß am Straßenrand geparkt orangefarbenen Toyota.

Junge Fahrradfahrerin kollidiert mit geparktem Auto und stürzt

Durch den Zusammenstoß stürzte die junge Radlerin zu Boden. „Anschließend entfernte sich die bislang noch unbekannte Fahrradfahrerin von der Unfallörtlichkeit, ohne ihren rechtlichen Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen“, meldet die Poinger Polizeiinspektion.

Unfall mit junger Radlerin in Poing: Fahrradklingel als Beweismittel gesichert

Der Unfall konnte demnach durch eine aufmerksame Anwohnerin beobachtet werden, die anschließend auch die Polizei Poing verständigte. Beweismaterial gegen die mutmaßliche Täterin liegt vor: Vor Ort konnte eine weiße Fahrradklingel gesichert werden.

Unfall mit beschädigtem Auto: Polizei sucht Zeugen und appelliert an Eltern

Die Zeugin beschrieb die Fahrradfahrerin als etwa zwölf- bis 14-jähriges Mädchen. Es soll ungefähr 160-165cm groß sein und blonde Haare haben. Ob sich das Mädchen bei dem Unfall verletzt hat, ist offenbar nicht bekannt.

Die Beamten betonen: Durch den Unfall sei dem Fahrzeughalter ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. Daher bitten die Ermittler darum, dass sich eventuelle Zeugen, die Verursacherin selbst oder deren Eltern, mit der Polizei in Poing in Verbindung setzen (08121/9917-0).

