Poing: Nach Endausbau 20.000 Einwohner

Poing knackt bald die 17.000 Einwohner-Marke

Im Neubaugebiet Lerchenwinkel wurden Ende 2022 die ersten Häuser bezogen. © Johannes Dziemballa

Die Gemeinde Poing steht kurz vor dem Sprung über die 17.000 Einwohner-Marke. Das geht aus der Jahresstatistik 2022 hervor. Nach zwei Jahren Stagnation wächst Poing wieder.

Poing – Die ersten Wohnungen und Häuser im Neubaugebiet Lerchenwinkel sind 2022 bezogen worden – das macht sich bemerkbar bei der Einwohnerzahl. Nach zwei Jahren des Still- bzw. leichten Rückgangs ist die Gemeinde Poing im vergangenen Jahr wieder gewachsen. Die Einwohnerzahl am 31. Dezember betrug 16.957, teilt das Einwohnermeldeamt mit. Ein neuer Höchststand. Damit ist die Zahl im Laufe des Jahres um 368 gestiegen, Ende 2021 waren 16.589 Einwohner registriert. Bisheriger Rekord war Ende 2019 mit 16.659. In den Jahren 2020 und 2021 hatte die Gemeinde erstmals seit dem Jahr 2012 Rückgänge zu verzeichnen.

Poing: Nach zwei Jahren Stagnation wächst die Gemeinde wieder

Die Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen, die in Poing leben, betrug Ende 2022 3179. Ende 2021 waren es 2861.



Laut Jahresstatistik gab es 2022 142 Geburten (160 in 2021) und 117 (95) Sterbefälle. Des Weiteren sind die Wanderungszahlen erfasst: 1468 Zuzüge (2021: 1023) und 1125 Wegzüge (1116). Umzüge innerhalb des Gemeindegebiets gab es vergangenes Jahr 421.



Altersstruktur Zum 31. Dezember 2022 waren in Poing 16 957 Menschen mit Haupt- und/oder Nebenwohnsitz angemeldet. Davon stammen 3179 aus dem Ausland. Die Altersstruktur (in Klammern die Vergleichszahl von Ende 2021):

bis 3 Jahre: 710 (706)

4-6 Jahre: 630 (596)

7-15 Jahre: 1892 (1870)

16-18 Jahre: 540 (500)

19-65 Jahre: 10.941 (10.712)

66 und älter: 2244 (2205) (Quelle: Gemeinde Poing)

Mit dem Fortschritt des Neubaugebiets Lerchenwinkel in diesem Jahr dürfte die Einwohnerzahl die 17.000er-Marke bald überschreiten. Im Baugebiet wird Wohnraum für insgesamt rund 2000 Menschen geschaffen. Bezogen sind bereits seit Ende 2022 die ersten Einheiten von einkommensorientiert geförderten (EOF) Wohnungen sowie die ersten Wohnungen und Häuser von Bauträgern.

Laut Arbeitsgemeinschaft der Bauträger und Investoren (ARGE) am Bergfeld, zu der auch die Gemeinde Poing gehört, werden im Lerchenwinkel insgesamt circa 800 Wohneinheiten errichtet. Davon sind etwa 300 als EOF-Wohnungen vorgesehen, deren Miete je nach Einkommen etwa die Hälfte des Marktpreises für Neubauten (circa 15 bis 17 Euro pro Quadratmeter) beträgt. Des Weiteren werden rund 120 Wohnungen errichtet, deren Miete 20 Prozent unter dem ortsüblichen Preis liegt, heißt es auf der ARGE-Internetseite arge-poing-am-bergfeld.de/

lerchenwinkel.



Poing: Nach Endausbau 20.000 Einwohner

Nach Fertigstellung des Lerchenwinkels wird das achte und letzte Neubaugebiet (Arbeitstitel: W8) gestartet. Auch dort, westlich im Anschluss an den Lerchenwinkel, wird Wohnraum für rund 2000 Menschen geschaffen. Damit wird die Gemeinde Poing die bereits vor Jahrzehnten im Flächennutzungsplan im Endausbau vorgesehenen gut 20.000 Einwohner erreichen.

