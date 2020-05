Wegen Corona: Kreativität online weitergeben

Auf der Plattform „Poings Kids@home“ hat die Gemeinde Poing Ideen und Tipps für Kinder und Eltern für Freizeit zuhause gesammelt. Unter anderem von Sibylle Burghauser.

Poing – Wie stellt man Kreide her? Oder richtig schöne Seifenblasen? Oder eine Handvoll Blumen (im wahrsten Sinne des Wortes)? Anleitungen hierfür sowie für andere Ideen bietet Sibylle Burghauser auf der Internet-Plattform „Poings Kids@home“, die im Zuge der Coronakrise entstanden ist. Auf der Internetseite www.poing.de hat die Gemeinde Poing einige Aktionen und Ideen aus Poing gesammelt – darunter jene von Sibylle Burghauser.

Poing: Neue Plattform auf Internetseite

Die 41-jährige selbstständige Familienbegleiterin dürften viele Kinder aus dem echten Leben kennen, als noch Bastel-, Mal- und Kreativkurse mit realem Kontakt erlaubt waren. Seit elf Jahren bietet sie Kurse aller Art an, beispielsweise im Familienzentrum. Hinzu kommen Musikgarten und Kurse für junge Eltern. Wegen Corona musste auch Burghauser ihr Schaffen ins Internet verlegen – ihrer Kreativität tut das aber keinen Abbruch. Zum Glück!

Bastelideen für Zuhause

Ihre Ideen, Bastelanleitungen und Experimente, mit denen sie ehrenamtlich „Poings Kids@home“ bestückt, eigenen sich für kleine und größere Kinder. Wie in der normalen Zeit, probiert sie das meiste zunächst zuhause aus – mit ihren eigenen Kindern (9, 11 und 13 Jahre) als Testpersonen. „Sobald ich die Bastelsachen raushole, kommt vor allem gleich meine Tochter und will mitmachen“, erzählt Sibylle Burghauser und lächelt. Die Ideen scheinen ihr nie auszugehen, auch dank der eigenen Kinder, von denen sie sich ab und zu auch mal was abschaut.

Kreativ sein geht auch trotz Corona

Basteln, malen, kreativ sein: Können Kinder das (nicht nur in Corona-Zeiten) in Zeiten von Handys und Überangebot an Spielen und Ablenkung in sozialen Medien überhaupt noch? Naja, antwortet Sibylle Burghauser, in den vergangenen Jahren habe sie schon beobachtet, dass Kinder sich weniger geschickt anstellen beim Basteln als früher. Manche würden halt nur vorgestanzte Bastelvorlagen kennen. Oder, „der Klassiker“, wie sie sagt, verwundert darauf reagieren, dass man Kresse ganz einfach selber ansäen und hochziehen kann.

Eltern bewundern „Engelsgeduld“

Seit elf Jahren ist Sibylle Burghauser insbesondere mit Kindern tätig, zusätzlich zu ihren eigenen. „Viele Eltern sagen, sie würden mich wegen meiner Engelsgeduld bewundern“, erzählt sie. „Es ist einfach schön, mit anderen Kindern zu spielen und zu basteln. Und es ist schön und spannend, die Gruppendynamik mitzuerleben, die in den Kursen entsteht.“

Die Kurse, das Miteinander, die Gruppendynamik – all dass muss wegen Corona momentan pausieren. Ebenso das fröhliche Miteinander. Ihre Ideen und Kreativität teilt Sibylle Burghauser dennoch weiterhin mit Kindern – zwangsweise derzeit halt nur via Internet.

Poings Kids@home

Unter dem Link „Poings Kids@home“ auf www.poing.de finden Eltern für ihre Kinder (und auch für sich selbst) zahlreiche Aktionen. Zum Beispiel Lesungen aus Kinderbüchern, Ideen für Bewegung ohne Sportunterricht und ohne Spielplatz sowie Tipps des Jugendzentrums und der beiden Kirchengemeinden für die Freizeitgestaltung zuhause.