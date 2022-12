Poing lässt Wertstoffinseln weiterhin von Detektei überwachen - Über 240 Anzeigen in 2022

Von: Armin Rösl

Die Wertstoffinsel am Zauberwinkel/Bergfeldstraße am 2. Weihnachtsfeiertag. © Johannes Dziemballa

Die Gemeinde Poing verlängert den Vertrag mit der Detektei, die die Wertstoffinseln überwacht. Höchste Strafe für einen Müllsündenfall im Jahr 2022 waren über 1400 Euro.

Poing – Die Gemeinde Poing lässt ihre Wertstoffinseln weiterhin von einer Detektei überwachen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung in diesem Jahr mit großer Mehrheit (lediglich eine Gegenstimme) beschlossen, den Vertrag zu verlängern. Seit 2020 ist eine Detektei insgesamt 400 Stunden im Jahr im Einsatz und überwacht stichprobenartig die 28 Wertstoffsammelstellen. Insbesondere die Problemstandorte an der Kirchheimer Allee (Rondell) und auf der Südseite des S-Bahnhofs. Beide Wertstoffinseln sind etwas abgelegen, was immer wieder Müllsünder dazu verleitet, illegal Abfall abzulagern.



Poing: Größter Fall im Februar

Der größte Fall im Jahr 2022, der von der Detektei aufgedeckt wurde, geschah am 6. Februar, teilt die Verwaltung mit: Auf frischer Tat wurden Personen ertappt, die viele Müllsäcke und Kunststoffwannen voll Gewerbeabfälle (Holz, Dämmmaterial, Kunststoffteile, Lappen, Schrauben etc.) in einen Verpackungscontainer geworfen haben. Teilweise war der Müll getränkt mit Heizöl. Die Verursacher mussten eine Strafe in Höhe von über 1400 Euro zahlen, davon waren knapp 700 Euro Bußgeld, der Rest Entsorgungs- und Reinigungskosten.

Statistik Zahlen von Januar bis November 2022 (in Klammern die Zahlen von 2021 gesamt):

Einsätze: 120 (103)

Anzeigen durch Detektei gesamt: 244 (348)

davon Anzeigen wegen Müllablagerung/Falscheinwurf: 21 (97)

Missachtung von Einwurfzeiten: 180 (94)

Anzahl der sonstigen Anzeigen (z.B. durch Privatpersonen oder Bauhofmitarbeiter): 100 (191)

angezeigte Personen aus Poing: 71 % (73 %)

Personen auswärtig: 29 % (27 %) Gesamteinnahmen aller Ordnungswidrigkeitsanzeigen (Detektei und sonstige): 6771 Euro (13.406 Euro) Kosten Detektei pro Jahr: 20.000 Euro

In der Gemeinderatssitzung präsentierte die Verwaltung Zahlen aus den Jahren 2020, 2021 und 2022. Der Statistik zufolge konnten mehr Fälle von Müllablagerungen zur Anzeige gebracht werden. Gleichzeitig wurde die Anzahl der Anzeigen (sowohl durch die Detektei als auch von Privatpersonen) weniger. Die Zahl der Verstöße durch Ablagerungen neben den Containern habe abgenommen, ebenso die Missachtung der Einwurfzeiten.

In ihrem Bericht zieht die Verwaltung das Fazit: „Der Abschreckungseffekt setzt also inzwischen nach knapp drei Jahren ein, darf sich aber ruhig noch weiter steigern. Verbesserungsbedarf ist nach wie vor gegeben. Dies ist ein Projekt, das langfristig gesehen werden muss.“ Das sieht die große Mehrheit im Gemeinderat genauso und beschloss die Vertragsverlängerung. Die Kosten für die Detektei betragen 20 000 Euro pro Jahr. Die Gesamteinnahmen aller Ordnungswidrigkeitenanzeigen beliefen sich laut Verwaltung auf 12 182 Euro (im Jahr 2020), 13 406 Euro (2021) und 6771 Euro (Januar bis November 2022). „Wir zahlen drauf“, sagte Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) in der Gemeinderatssitzung. Doch der Abschreckungseffekt werde immer stärker.



Poing: Abschreckungseffekt wird stärker

Grund für die Entscheidung, die Überwachung einzuführen, war zum einen die Ahndung der vielen Müllablagerungen an Containerstandplätzen sowie der Sonn- und Feiertagsentsorgung, zum anderen als Abschreckungseffekt. Im Juli 2018 hatte der Gemeinderat beschlossen, eine Detektei zu beauftragen. Nach intensiven Abstimmungen mit dem Bayerischen Datenschutzbeauftragten konnte die Überwachung im Januar 2020 starten.

