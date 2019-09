Lange Nacht der Musik: 40 Bands und eine Karaoke-Party

40 Bands an 30 Orten, dazu eine Karaoke-Party: Das ist die 4. Lange Nacht der Musik Poing. Live-Konzerte gibt‘s sogar in den Werkstätten der Staatsoper.

Poing – Alle Bands und alle Orte aufzuführen, würde den Rahmen einer Zeitungsseite sprengen. Deshalb sei schon hier auf die Internetseite www.poing.de hingewiesen, wo das Programm der 4. Langen Nacht der Musik am Samstag, 21. September, im Detail zu finden ist. Was in den Rahmen einer Zeitungsseite passt, ist: Die Lange Nacht der Musik ist eine grandiose Veranstaltung der Gemeinde Poing, die bei den bisherigen drei Malen tausende Menschen auf die Straße und zu den verschiedensten Orten gebracht hat. Auch heuer wird ein kostenfreier Shuttle-Service angeboten – der Partybus mit DJ Chris an Bord fährt von 16.30 Uhr bis zum Ende gegen Mitternacht. Apropos kostenfrei: Die Poinger Lange Nacht der Musik kostet den Besuchern keinen Cent Eintritt.

Poing: Biergarten am Baucontainer

Über 40 Bands in 30 Locations machen Poing am Samstag in einer Woche zur Musikgemeinde. Pop, Rock, Klassik, Musik für Kinder, Folk, Jazz, Singer-/Songwriter, Bayerisch, Weltmusik, Latin: Poings Kulturreferentin Birgitta Nagel hat zusammen mit den teilnehmen Lokalen und Einrichtungen ein Programm auf die Beine gestellt, das sich sehen, hören und genießen lassen kann. Freilich bleibt den Besuchern die Qual der Wahl, finden doch zeitgleich Konzerte an verschiedenen Stellen statt. Beispielsweise in den Opern-Werkstätten an der Gruber Straße, in den Kirchen, im BayWa-Markt und in zahlreichen Kneipen und Restaurants sowie privaten und öffentlichen Räumen. Und am Bauleitungscontainer der ARGE Am Bergfeld (Bergfeldstraße 2) ist ein kleiner Biergarten mit Live-Musik. Der Shuttlebus verkehrt halbstündlich ab dem Marktplatz, das erste Mal ab 16.30 Uhr.

Karaoke-Party in Poing-Süd

Zum ersten Mal bei einer Langen Nacht der Musik in Poing steigt am Samstag, 21. September, eine Karaoke-Party: von 19 bis 24 Uhr bei Anja Orth am Eichenweg 6 in Poing-Süd. Orth sowie Nina und Uli Wette organisieren das lustige Selbersingen und laden hierzu alle ein. Zur Verfügung stehen 33 000 Songs und eine professionelle Anlage. „Für alle leidenschaftlichen Alleinunterhalter, Stimmwunder, die erst noch entdeckt werden wollen, und Sängerinnen und Sänger, die sich trauen“, heißt es in der Ankündigung. Kurz gesagt: Ein großer Spaß für alle! Inklusive Discokugel. Für kalte Getränke und Hot Dogs sorgen Melanie Kappel-Kleinert und Anja Orth.

