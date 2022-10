Poing macht das Licht aus: Hier bleibt‘s dunkel und wird Energie gespart

Von: Armin Rösl

Der Poing-Schriftzug wird nicht mehr beleuchtet. © Armin Rösl

In Poing bleibt an vielen öffentlichen Orten und Gebäuden nachts das Licht aus. Die Energie- und Klimakrise lassen grüßen. Wo überall Energie gespart wird:

Poing – Auch wenn die Gemeinde Poing „nur ein kleines Rädchen ist“, wie es Bürgermeister Thomas Stark (parteilos) in der jüngsten Gemeinderatssitzung formulierte, werde die Kommune im öffentlichen Bereich Energie einsparen, wo es möglich ist. Hierfür hat der Baubetriebshof, Fachbereich Gebäudemanagement, Maßnahmen zur Reduzierung von Strom- und Wärmeverbrauch aufgelistet, die Leiter Thomas Halbritter in der Sitzung vorstellte. Einige der Maßnahmen seien bereits zum 1. September umgesetzt worden, andere sollen noch realisiert werden – nach Absprache mit davon betroffenen Organisationen, Vereinen, Schulen, Kindertagesstätten und Erwachsenenbildungen.



Poing: Sichtbare Zeichen des Energiesparens

Zwei der sichtbaren Zeichen, dass sich die Zeiten geändert haben, sind die Kunstskulptur „Poing“ in der Mitte des großen Kreisverkehrs an der OMV-Tankstelle und die Steinformation „Stonehenge“ im Bergfeldpark (zwischen Zauber- und Seewinkel): beide werden seit 1. September nicht mehr beleuchtet. Auch an anderen Orten und Gebäuden schaltet die Gemeinde abends und nachts das Licht aus (siehe Kasten).



In gemeindlichen Liegenschaften werden ältere Heizungsanlagen künftig von Mai bis Ende September abgeschaltet – davon ausgenommen ist die zentrale Warmwassererwärmung. Nur, wenn die Außentemperatur drei Tage lang weniger als zwölf Grad beträgt, muss die Heizungsanlage wieder in Betrieb genommen werden, heißt es im Maßnahmenkatalog. Des Weiteren wurde festgelegt, dass die Vorlauftemperaturen folgende Maximalgrade nicht überschreiten dürfen: 70 Grad Celsius (Niedertemperaturanlagen), 55 Grad (Brennwertthermen) und 45 Grad (Fußbodenheizungen).

Hier ist es jetzt dunkel An diesen öffentlichen Gebäuden und Orten hat die Gemeinde Poing jetzt das Licht ganz oder teilweise ausgeschaltet:

Pavillon Sportzentrum

• Änderung der Schaltzeiten – von 22.30 bis 5 Uhr aus (mit Dämmerungsschalter) Anni-Pickert-Schule

• Pausenhofbeleuchtung aus

• Fassadenbeleuchtung ab 21.30 Uhr aus (mit Dämmerungsbeleuchtung)

• Schriftzugbeleuchtung aus Bürgerhaus

• Bodenstrahler aus

Feuerwehrhaus

• Schriftzugbeleuchtung Haupteinfahrt: aus

• Fassaden-/Parkplatzbeleuchtung ab 22 Uhr aus

• Grundbeleuchtung aus

Sudetenstraße 1-3

• Bodenstrahler: aus

Baubetriebshof

• Parkplatzbeleuchtung aus (Sommerzeit) bzw. zur Winterzeit auf Minimum reduziert

• Zentrale Druckluftversorgung nur noch zu den regulären Betriebszeiten Park&Ride-Gebäude S-Bahnhof Nord

• Beleuchtung auf offenen Ebenen 8 und 9 aus

Kindertagesstätte Fresiengasse 1

• Parkplatzbeleuchtung im Sommer aus, zur Winterzeit auf das Minimum reduziert

Kita Kirchheimer Allee 19

• Fassadenlicht Ost und West den Nutzungszeiten anpassen

Kinderhort Schulstraße 31a

• Außentreppe-Beleuchtung den Nutzungszeiten anpassen

Kunstskulptur am Verkehrskreisel

• Beleuchtung aus Bergfeldpark

• Bodenstrahler Wegekreuz neben Kapelle aus

• Beleuchtung Steinformation Stonehenge aus

Bergfeldschule

• Parkplatzbeleuchtung von 22.30 bis 5 Uhr aus (mit Dämmerungsschalter)

In „öffentlichen Nichtwohngebäuden“ (so steht es in der Auflistung) sind in Sachen Warmwasser „alle Elektroboiler oder Durchlauferhitzer auszuschalten“. Dies betrifft beispielsweise Küchen und/oder Toiletten im Rathaus, im Bürgerhaus (ausgenommen Kinderbereich) und am Friedhof.



In der Dreifachturnhalle und im Umkleidepavillon des Sportzentrums kann weiterhin warm geduscht werden, teilte Rathaus-Geschäftsführerin Muriel Brodbeck auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Beide Gebäude seien an die zentrale Warmwasserversorgung angeschlossen.



Poing: Weitere Maßnahmen ab Oktober vorgesehen

Als weitere Maßnahme vorgesehen sei unter anderem die Außerbetriebnahme der Beleuchtung und Rohrbegleitheizung am WC-Container am Bergfeldsee, verkündete Gebäudemanagement-Leiter Thomas Halbritter in der Gemeinderatssitzung. Außerdem seien in den gemeindlichen Gebäuden (zu denen die Grundschulen und Kindertagesstätten sowie das Sportzentrum gehören) Luftreiniger beim Verlassen der Räume auszuschalten, ebenso Klimageräte, wo sie nicht zwingend benötigt werden.



Die Gemeinde sehe es als „gesamtpolitische Aufgabe und Verantwortung an, ihren Beitrag (zur Energieeinsparung, die Red.) zu leisten“, heißt es in der Stellungnahme der Verwaltung zum Thema. Eine Maßnahme habe Poing bereits abgeschlossen, teilte Bürgermeister Stark mit: „Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung ist beendet.“ Insgesamt 1037 Leuchten seien auf LED umgestellt worden. Dadurch, so Stark, würden 80 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden – früher seien es jährlich 107 Tonnen CO2-Emission gewesen, die durch die Leuchten produziert wurden, jetzt seien es 25 Tonnen. Der Stromverbrauch sei durch die Umstellung von 254 773 Kilowattstunden/Jahr auf 59 703 kWh/a zurückgegangen.

