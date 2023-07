„Er hat Gott gespielt“: Zeitzeugen in Poing berichten von Missbrauchs-Pfarrer Alfons L.

Von: Armin Rösl

Teilen

Von 1969 bis 1997 war Alfons L. Pfarrer in Poings katholischer Pfarrei und Kirche (Foto) St. Michael. 1985 erging Strafbefehl gegen ihn wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Jetzt wurde ein weiterer Fall bekannt. © dz

„Er hatte zwei Gesichter“, heißt es in Poing über den Pfarrer Alfons L., der wohl systematisch Kinder und Jugendliche missbraucht hat - sogar im Kirchturm.

Poing – Eine Mischung aus Schock und Erleichterung herrscht in der katholischen Pfarrei St. Michael Poing. Eine gewisse Erleichterung deshalb, weil die seit Jahrzehnten in der Gemeinde kursierenden Gerüchte über das Wirken des ehemaligen Pfarrers Alfons L. jetzt keine Gerüchte mehr seien und man offen darüber reden könne. Das sagen ältere Poingerinnen und Poinger, die L. als Pfarrer erlebt haben und mit denen die Ebersberger Zeitung am gestrigen Montag gesprochen hat. Das sagt außerdem Poings jetziger Pfarrer Philipp Werner (seit September 2019 im Amt). Nachdem das Erzbischöfliche Ordinariat am Sonntag Fälle von sexuellem Kindesmissbrauch bekannt gegeben hat, haben sich bei Pfarrer Werner weitere Menschen gemeldet, die die Vorwürfe bestätigen bzw. von ähnlichen Dingen berichten. Sie seien erleichtert darüber, jetzt über das Geschehene reden zu können. Dies, so betont Philipp Werner, selbstverständlich im Vertrauen.

Backpfeifen im Unterricht

„In Poing gab es schon immer Gerüchte“, sagt der heutige Kirchenpfleger Werner Lawes. Dass sich diese durch Hinweise von Missbrauchsopfern, die damals Kinder und Jugendliche waren, nun bestätigten, darüber sagt Lawes: „Ich bin geschockt.“ Über das Ausmaß der mutmaßlichen Missbrauchstaten von Alfons L. sind viele geschockt in der Gemeinde. Spricht man mit älteren Menschen in Poing über den ehemaligen Pfarrer, der von 1967 zunächst als Kaplan, dann von 1969 bis 1997 Pfarrer von St. Michael war, hört man wenig Gutes. Im Kommunionsunterricht habe er beispielsweise gerne Backpfeifen verteilt.

Als Missbrauchstäter benannt: Ex-Pfarrer Alfons L. (†2017) dul © dul

„Er hatte zwei Gesichter“, sagt Kirchenpfleger Lawes, der L. persönlich gekannt hatte. Der Pfarrer, der Menschen geholfen habe, und ein anderes Gesicht. Über dieses sagen manche derer, mit denen unsere Redaktion gesprochen hat und die alle anonym bleiben möchten, dass er ein unangenehmer, herrischer und terrorisierender Mensch gewesen sei. Der die Schwäche von anderen gnadenlos ausgenutzt und Angst verbreitet habe. „Er hat Gott gespielt“, sagen mehrere. In seinen über die Gemeindegrenzen hinaus bekannten Bußgottesdiensten habe er den Besuchern ohne Beichte die Absolution erteilt, sie frei von jeglichen Sünden gesprochen.

Diözese wusste früh Bescheid

Im Jahr 1985 erging Strafbefehl gegen Alfons L., in dem er wegen sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zu einer Geldstrafe verurteilt wurde. Wie das Ordinariat berichtet, wusste der damalige Generalvikar Gerhard Gruber davon. Konsequenzen aber habe er daraus keine gezogen. Der heutige Generalvikar (Vertreter des Kardinals) Christoph Klingan, der selbst von 2016 bis 2019 Pfarrer in Poing war, entschuldigt sich in der am Wochenende veröffentlichten Erklärung der Erzdiözese, die im Schaukasten der Pfarrei ausgehängt ist, persönlich für das Verhalten Grubers und bei allen Betroffenen „für das ihnen angetane schwere Leid und Unrecht“.

Deckte den Täter: Ex-Generalvikar Gerhard Gruber. © Marcus Schlaf

Im Jahr 2019 hatte sich laut Ordinariat ein Mann anonym an eine der unabhängigen Ansprechpersonen für Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche gewandt und berichtet, dass er als Jugendlicher von Pfarrer L. missbraucht worden sei. Nach Informationen unserer Zeitung meldete sich der Mann vor circa zwei Wochen erneut und nannte nun seinen Namen. Weil er Gerüchte gehört habe, dass Michael Holzner, der Nachfolger von Pfarrer L., in Verbindung mit Missbrauchsfällen gebracht worden sei. Das sei nicht der Fall, dies habe der Betroffene klarstellen wollen.

Weiterer Fall in Grafing

Der sexuelle Missbrauch ihm gegenüber war nicht jener, für den Alfons L. 1985 den Strafbefehl erhalten hat. Der jetzt durch Generalvikar Klingan öffentlich gemachte Fall geschah mutmaßlich Anfang der 1970er-Jahre. Der Missbrauch soll im Kirchturm von St. Michael geschehen sein.

Machte den Fall öffentlich: Generalvikar Christoph Klingan © Sven Hoppe/dpa

Es ist nicht der einzige Missbrauchsfall im Landkreis Ebersberg: 1986 verurteilte das Amtsgericht Ebersberg den damaligen Pfarrvikar von Grafing zu einer Bewährungs- und Geldstrafe, weil er elf Buben missbraucht hatte.

Vertrauenspersonen

Für Missbrauchsopfer und Verdachtsfälle in der katholischen Kirche hat die Erzdiözese München und Freising unabhängige Ansprechpartner, an die man sich vertrauensvoll wenden kann; Kirstin Dawin, Tel. (089) 20 04 17 63, Ulrike Leimig, Telefon (0160) 8 57 41 06 und Martin Miebach, Tel. (0174) 300 26 47. Für Poinger steht auch Pfarrer Philipp Werner zur Verfügung.

Noch mehr Nachrichten aus der Region Ebersberg lesen Sie hier. Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.