Poing: MVV-Regionalbus 465 fährt ab 7. März einige Minuten früher

Von: Armin Rösl

Teilen

Die Fahrten der Linie 465 von Poing nach Baldham starten früher. © Dziemballa

Auf der MVV-Regionalbuslinie 465 von Poing nach Baldham gibt es ab 7. März eine Fahrplanänderung. Die Busse fahren früher los.

Poing – Der Gelenkbus auf der MVV-Regionallinie 465 von Poing nach Baldham verkehrt ab Montag, 7. März, einige Minuten früher. Das teilen die Gemeindeverwaltung, der MVV und das Verkehrsunternehmen Larcher mit. Zudem beginnt die Fahrt bereits an der Haltestelle „Poing, Mitterfeldring“ um 7.07 Uhr. Der zusätzliche Bus, der bislang nur die Haltestellen der Kirchheimer Allee angefahren hat, verkehrt künftig nicht mehr. Diese Haltestellen werden nun durch den Gelenkbus bedient.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)



Des Weiteren heißt es in der Mitteilung, dass die Haltestelle „Poing, Bergfeldsee“ um 7.10 Uhr und die weiteren Haltestellen an der Bergfeldstraße und der Blumenstraße ebenfalls fünf Minuten früher angefahren werden. Die Haltestellen „Poing, Polizei“ und „Angelbrechting, Neufarner Straße“ sind um 7.18 Uhr bzw. 7.20 Uhr an der Reihe.



Der Fahrplan steht auf www.mvv-muenchen.de.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie hier.