Erinnerungen verschwinden

In diesen Tagen wird das alte Gebäude ausgeräumt und entkernt. 50 Jahre nach dem Bau verschwindet nun der katholische Kindergarten am Endbachweg.

Poing – Exakt 50 Jahre nach dem Start wird der katholische Kindergarten am Endbachweg in Poing-Süd in diesen Tagen entkernt. Bauarbeiter tragen alles raus, was nicht niet- und nagelfest ist. Und das, was es ist, schrauben und montieren sie ab und entsorgen es. Von Heizungskörpern über Fußböden bis zu Wandelementen. Im alten Gebäude, das 1969 fertiggestellt wurde, ist fast nichts mehr drin. Sämtliche Erinnerungen an 50 Jahre Kindergartenzeit sind verschwunden.

Nachdem alles raus ist, wird der Abrissbagger anrücken. Laut Ordinariat der Erzdiözese München und Freising sollen bis Mitte/Ende Januar die Abbrucharbeiten abgeschlossen sein. Sofern es das Wetter zulässt.

Der weitere Zeitplan: Mitte März soll die Baugrube für den Neubau ausgehoben werden. Dessen Fertigstellung ist für Anfang August 2020 geplant. Dann wird der viergruppige Kindergarten, in den Sommerferien, von seiner provisorischen Bleibe (in Containern an der Hohenzollernstraße) wieder zurückkehren.

Poing: So geht es mit dem Kindergarten am Endbachweg weiter

Kindern und Team wird ein ungewöhnliches Gebäude erwarten, das teilweise in einen Erdwall integriert ist. Dieser Hügel dient gleichzeitig als Lärm- und Schmutzschutz vor der direkt südlich angrenzenden Bahnlinie.

+ Leer: Einer der ehemaligen Gruppenräume. © Armin Rösl Als die Planung erstmals im Poinger Gemeinderat vorgestellt wurde, gingen die vom Ordinariat beauftragten Architekten unter anderem auf die Lärmbelastung ein. Nach Messungen der Deutschen Bahn, die damals präsentiert wurden, liege der Durchschnittswert an der Stelle am Endbachweg bei 75 Dezibel, bedingt durch die Züge, die direkt am Kindergarten vorbei fahren. „Das ist definitiv zu hoch“, sagte der Architekt. Gefordert seien hier maximal 64 Dezibel, während in allgemeinen Wohngebieten die Lärmbelastung generell nicht mehr als 59 Dezibel betragen dürfe. Zum Vergleich: ein Presslufthammer hat 100 Dezibel. Deshalb sei beim Neubau der Lärmschutz mit die wichtigste Aufgabe.

Die Gesamtkosten für Abbruch, Neubau und Interimslösung während der Bauphase belaufen sich laut Ordinariat auf knapp 4,4 Millionen Euro. Davon trägt nach vertraglicher Vereinbarung die Gemeinde Poing knapp 2,5 Millionen, die Kirche rund 1,9 Millionen Euro.