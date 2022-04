Wegen zwischengeparkter Räder: Unversöhnliche Nachbarn streiten sich vor Gericht

Von: Josef Ametsbichler

Teilen

Der Wegweiser zum Amtsgericht Ebersberg © Archivbild: dpa

Unversöhnliche Nachbarn aus Poing prozessieren vor dem Ebersberger Amtsgericht. Die Hauptfiguren: Drei Fahrräder, zwei Streitende und (k)ein Stinkefinger.

Poing – Drei zwischengeparkte Fahrräder haben in Poing einen Nachbarschaftsstreit so eskalieren lassen, dass sich nun das Amtsgericht Ebersberg damit befasste. Der „Parksünder“, ein Arzt, hatte am Muttertag 2021 die Polizei gerufen, weil seine Nachbarin, eine Friseurin, mit ihrem Auto laut hupend und schimpfend vor den vor ihrer Garage abgestellten Fahrräder gestanden sei, die sie am Losfahren hinderten. „Ich wollte das amtlich geklärt haben“, so der 43-Jährige. Ihm habe geschwant, dass es auf eine Anzeige hinauslaufe, schließlich liege man schon länger und anderweitig miteinander im Clinch.

Nachbarschaftsstreit in Poing - Hupen, Schimpfen und eine mögliche Beleidigung

Die Nachbarin wiederum gab an, die Garage sei länger als nur ein paar Minuten blockiert gewesen – zur Anzeige brachte sie aber, dass der Arzt auf ihr Hupen mit Beleidigungen, einem Stinkefinger, Klopfen an die Autoscheibe und weiterem Blockieren der Ausfahrt reagiert haben soll.

Anzeige wegen Beleidigung und Nötigung in Poing: Schuss geht nach hinten los

Obacht, Kehrtwendung: Auf der Anklagebank landete die 63-Jährige dafür selbst. Weil offenbar ein Zeuge etwas anderes beobachtet hatte, stellte die Staatsanwaltschaft die Anzeige gegen den Arzt ein und ging wiederum gegen die Friseurin wegen falscher Verdächtigung vor.

„Wir reden nicht miteinander“, lautete die Begründung der Angeklagten, weshalb sie ihren Nachbarn nicht einfach ums Wegräumen der Räder gebeten habe. Die Frau schilderte, dass der Arzt mit Videokameras die Wege an dem Reihenhaus überwacht habe, dass er sie schon wegen des Hundes ihrer Tochter und ihres Gartenzauns schikaniert habe, dass Anwälte und sogar der Bürgermeister mit dem Verhalten des Nachbars beschäftigt seien.

Staatsanwältin sieht keinen Sinn in Strafverfolgung - Verfahren eingestellt, Streit geht weiter

Sogar die Staatsanwältin, von Berufs wegen auf Tatverfolgung bedacht, hoffte da auf einen sogenannten Täter-Opfer-Ausgleich, ein außergerichtliches Vermittlungsverfahren zur gütlichen Einigung. „Sie wollen ja weiterhin nebeneinander in Frieden leben“, sagte sie. Das verweigerte jedoch der Arzt, der die Sache mit dem Stinkefinger geklärt haben wollte. Richterin Vera Hörauf, darüber sichtlich ungehalten, stellte das Verfahren wegen Geringfügigkeit ein.

„Hoffentlich sehen wir uns hier nicht wieder“, lautete ihr frommer Wunsch, der im anschließenden Gezanke der beiden Nachbarn beinahe unterging.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Ebersberg finden Sie auf Merkur.de/Ebersberg.

Ebersberg-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Ebersberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Ebersberg – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.