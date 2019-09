Markenzeichen: Lächeln und weißer Haarzopf

Er war Gründungsmitglied der „Poinger Löwen“, in vielen Vereinen aktiv und immer in Poing unterwegs: Ein Nachruf auf Peter „Bone“ Bonemeier.

Poing – Sein Markenzeichen war der weiße Haarzopf: Peter „Bone“ Boneberger ist mit seinem Radl beinahe jeden Tag und Abend durch Poing gefahren. Zum Ratschen, zum Mithelfen bei allem Möglichen, zum gemütlichen Beisammensein. Viele Poinger dürften ihn mindestens einmal im Leben gesehen haben, so häufig war der „Bone“ unterwegs. Jetzt ist er es nicht mehr: Bei der Heimkehr von einer abendlichen Runde ist er derart unglücklich vom Fahrrad gestürzt, dass er gestorben ist. Mit 67 Jahren.

Unglücklicher Sturz mit dem Fahrrad

Geboren am 4. Juli (amerikanischer Unabhängigkeitstag) 1952 war „Unabhängigkeit“ auch sein Lebensmotto. Der gelernte Drucker machte sich selbstständig und bedruckte beispielsweise T-Shirts. Wie jene der „Poinger Löwen“, der „Bone“ war Gründungsmitglied des hiesigen Fanclubs des TSV 1860 München.

1860 München: Fans gedenken mit Banner

Ihm zu Ehren hatten Fans beim jüngsten Heimspiel des Fußball-Drittligisten gegen Jena im Grünwalder Stadion in der 70. Minute ein Banner in der Löwenkurve hochgehalten mit der Aufschrift „Ruhe in Frieden Peter“. „Eine unbeschreibliche Geste der Münchner Löwen“, dankt Andreas Otten von den „Poinger Löwen“. Der Wirt der „Café-Station“ beschreibt den „Bone“ als „Menschen, der nie böse“ gewesen sei und der in mehreren Vereinen ehrenamtlich aktiv war.

Trauerfeier am Freitag

„Wir sind alle ziemlich fassungslos und schockiert zugleich“, schreibt die Vorstandschaft der „Poinger Löwen“ in einem Nachruf auf ihr Gründungsmitglied. Die Trauerfeier für Peter „Bone“ Bonemeier mit anschließender Urnenbeisetzung findet am Freitag, 20. September, auf dem Gemeindefriedhof in Poing statt. Beginn ist um 14 Uhr.