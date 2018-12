Endlich geht’s los

Nach Jahren des Wartens startet nun endlich der Abriss und Neubau des katholischen Kindergartens am Endbachweg. Im August 2020 soll er fertig sein.

Poing – Nachdem der katholische Kindergarten am Endbachweg im September ins Übergangsquartier an der Hohenzollernstraße umgezogen ist, herrschte wochenlang Stillstand am alten Standort. Jetzt aber haben die Arbeiten für den Abbruch des alten Kindergartens am Endbachweg begonnen.

Im ersten Schritt wird das Gebäude entkernt, informiert die Pressestelle des Erzbischöflichen Ordinariats München. Sollte es keine wetterbedingten Einschränkungen geben (insbesondere starken Bodenfrost), soll noch in diesem Jahr mit dem Abriss der Gebäudeteile begonnen werden. Bis Mitte/Ende Januar soll der alte Kindergarten verschwunden sein, heißt es aus dem Ordinariat.

Der weitere Zeitplan sieht wie folgt aus: Mitte März wird die Baugrube für den Neubau ausgehoben. Dieser soll Anfang August 2020 fertig sein, sodass der Kindergarten dann in den Sommerferien wieder zurückziehen kann. Bis dahin bleibt er in den Modulen an der Hohenzollernstraße.

Dort sind rund 25 Container aufgestellt, in denen der Kindergartenbetrieb die nächsten zwei Jahre weiterläuft. Mit insgesamt 86 Kindern in vier Gruppen.

Die Gesamtkosten für Abbruch, Neubau und Interimslösung während der Bauphase belaufen sich laut Ordinariat auf knapp 4,4 Millionen Euro. Davon trägt nach vertraglicher Vereinbarung die Gemeinde Poing knapp 2,5 Millionen Euro, die Kirche rund 1,9 Millionen.

Dass der Kindergarten neu gebaut werden muss, hat das verantwortliche Ordinariat des Erzbistums München und Freising bereits Im Frühjahr 2012 entschieden. Danach aber passierte lange Zeit nichts. Vielmehr rückte der Bau der neuen Pfarrkirche Seliger Rupert Mayer in den Vordergrund. Erst, nachdem diese fertig ist, wolle man den Kindergarten angehen, hieß es. Diese Entscheidung erzürnte nicht nur zahlreiche Eltern, sondern generell viele Bürger Poings. Weil das Gebäude am Endbachweg marode war, weil es hineinregnete, weil die kleine Turnhalle nicht mehr nutzbar war.

Der katholische Kindergarten am Endbachweg wurde 1969 errichtet und in den Jahren 1996 und 1997 saniert. Letztendlich war es im Sommer 2014, als das Ordinariat erstmals im Gemeinderat Poing die Planung für den Neubau präsentierte. Wegen der direkten Nähe zur Bahnlinie schlugen die vom Erzbistum beauftragten Architekten eine Art Höhlenbau vor: Das Kindergartengebäude soll in einen Lärmschutzwall integriert werden. Dadurch, so erläuterte der Architekt damals, könne man auch die Belastungen durch Feinstaub, Erschütterungen und elektromagnetische Strahlungen durch die Stromlinie der Bahn minimieren. Diesem Vorschlag stimmte der Gemeinderat zu.

Allerdings dauerte es danach wieder länger als gedacht. Im September 2018, so hieß es, solle der neue Kindergarten fertig sein. Pustekuchen. Immerhin aber starten jetzt die Abbrucharbeiten. Damit aus September 2018 wenigstens September 2020 wird, in dem der Kindergarten am Endbachweg neu eröffnet wird.