Sanierung Sportzentrum beschlossen: Neue Beläge, mehr Licht

Der Gemeinderat hat einige dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen fürs Sportzentrum beschlossen. Vor allem Fußballern und Leichtathleten dürfte dies freuen.

Poing – Nachdem der Bauausschuss die entsprechenden Empfehlungen gegeben hat, hat nun auch der Gemeinderat zugestimmt, das Sportzentrum in Teilen zu sanieren. Hierfür wird die Gemeinde laut Aufstellung der Kosten insgesamt schätzungsweise zwei Millionen Euro ausgeben. Die Erneuerungsmaßnahmen sollen im nächsten Jahr durchgeführt werden. Im Einzelnen:

Der Belag des Kunstrasenplatzes wird ausgetauscht. Die Kosten hierfür werden (Stand jetzt) mit 894.000 Euro angegeben. Der Belag hat laut Verwaltung seinen Zenit überschritten, Nähte und Markierungen beginnen, sich zu lösen. Die Verwaltung schlug bereits dem Bauausschuss vor, beim neuen Belag ein qualitativ hochwertiges, allerdings auch teueres Produkt zu verwenden. Das allerdings umweltverträglicher ist, weil ohne Granulat verfüllt.

Poing: Neue Beläge für Fußballplatz und Stadion

Die Tartanbahn im Stadion ist mit ihren 31 Jahren ebenfalls in einem maroden Zustand, inklusive der zugehörigen Sektoren für Hoch- und Weitsprung. Risse und Ablösungen seien bereits zu sehen, schreibt die Verwaltung im Zustandsbericht. Die Kosten für die neue Tartanbahn werden mit 250.000 Euro angegeben.

Stadion erhält Flutlichtanlage

Das Stadion verfügt bislang über keine Flutlichtanlage, was insbesondere zu Engpässen beim Trainings- und Wettkampfbetrieb für Fußballer und Leichtathleten führt. Insbesondere in den Monaten, in denen es abends früh dunkel wird. Der Gemeinderat beschloss, dass im Stadion sechs Flutlichtmasten aufgestellt werden. Vier wären laut Verwaltung zwar auch möglich, diese müssten allerdings ziemlich hoch sein und könnten auch die Umgebung bestrahlen. Bei sechs Masten wäre die Höhe niedriger, mit gleicher Licht-Effizienz fürs Stadion. Laut Gemeinderatsbeschluss soll moderne und umweltfreundliche LED-Flutlicht-Technologie genutzt werden, um damit auch Betriebskosten zu sparen.

Ebenfalls im Jahr 2021 soll das Zinkdach des Umkleidepavillons zwischen Dreifachhalle und Stadion instand gesetzt werden. Hier rechnet die Gemeindeverwaltung mit Kosten in Höhe von etwa 250.000 Euro.

Zu diesen Sanierungsmaßnahmen hinzu kommt noch der Anschluss der Dreifachhalle und des Pavillons an das Bayernwerk-Fernwärmenetz. Wie die Verwaltung mitteilte, sei es möglich, beide Gebäude auf Fernwärme umzustellen. Die Heizungsanlagen des Pavillons (Baujahr 1989) und der Dreifachhalle (Baujahr 1995) würden aufgrund des hohen Alters seit dem Jahr 2018 immer wieder Probleme bereiten.