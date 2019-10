Poing: Für Senioren gibt‘s jetzt alles in einem Heft

Für Poings Senioren steht ab sofort alles für sie Wissenswerte in einer neuen Broschüre. Die gibt‘s kostenlos.

In Poing reicht das Angebot für Senioren von der Wandergruppe über den Computertreff bis hin zu Betreutem Wohnen und gesellige Nachmittage. Erstmals gibt es alle Angebote sowie Ansprechpartner in einem Heft: In der Seniorenbroschüre, die die Gemeinde jetzt herausgegeben hat. Das Seniorennetzwerk Poing, in dem Vereine, Organisationen und Privatpersonen mitarbeiten, hat die Broschüre konzipiert. Die Gemeinde hat es auf eigene Kosten drucken lassen, die ARGE Poing war an der Umsetzung beteiligt. Die kostenlose Broschüre (Auflage: 5000 Stück), in der auch Angebote und Fachstellen im Landkreis Ebersberg aufgeführt sind, ist ab sofort unter anderem im Rathaus und im Bürgerhaus erhältlich. Am Donnerstagabend wurde das Heft offiziell von Bürgermeister Albert Hingerl, Lisa Konrad-Lohner (Sachgebietsleiterin Senioren und Jugend), Monika und Peter Maier sowie Jürgen Schäpe (vom Seniorennetzwerk bzw. AWO-Ortsverein) vorgestellt.