Wohlgefühl für Poings Jugend

Als familienfreundliche Gemeinde will Poing auch den Jugendlichen was bieten. Derzeit wird an einem Jugendkonzept gearbeitet, erste Ideen gibt es bereits.

Poing – Im Zuge der Neubaugebiete W7 und W8 stellt sich die Gemeinde Poing für die Zukunft auf. Neben einem Mobilitätskonzept, bei dem für den künftigen (Mehr-)Verkehr Lösungen gesucht werden, und einem Seniorenkonzept wird derzeit auch an einem Jugendkonzept gearbeitet. In der jüngsten Gemeinderatssitzung haben die in dem Projekt involvierten Jugendsprecher Eva-Maria Saam (CSU) und Omid Atai (SPD) sowie Jugendreferatsleiter Michael Krach über die ersten Treffen und Workshops berichtet. Bei allen Gesprächen und Vorschlägen sei wichtig, die Jugend einzubeziehen, betonten Saam und Atai unisono. Schließlich wolle man nicht an ihnen vorbei planen bzw. über ihren Köpfen hinweg entscheiden.

Deshalb lautet eine Idee: ein Jugendparlament. Hier könnten Jugendliche direkt bei den Planungen für die Neubaugebiete W7 und W8 in Poing-Nord mitreden, Fragen und Wünsche äußern. Vertreter des Jugendparlaments könnten in jeder Gemeinderatssitzung anwesend sein und gehört werden. So lautet der Vorschlag, den die Arbeitsgruppe „Partizipation von Jugendlichen“ vorgelegt hat.

Ein großer Wunsch von Jugendlichen, die bislang an Arbeitsgruppen, Umfragen und Gesprächen teilgenommen haben, ist jener nach mehr Möglichkeiten sich zu treffen. Auch hier sind W7 und W8 im Fokus, dort könnte beispielsweise ein Bauwagen aufgestellt werden, für den die Jugend selbst verantwortlich ist. Ebenfalls genannt wurden ein Kulturstrand (Kiosk, Gastronomie), Sportflächen für Jugendliche (beispielsweise Trampolinpark, BMX-Anlage) sowie Wände für Graffiti. Außerdem könnte ein altbekannter und seit Jahren verwaister Ort nach Meinung von Jugendlichen wiederbelebt werden: das Theatron unweit des Monopteros im Bergfeldpark. Dort gab es früher die Möglichkeit zum Grillen, dort könnte unter anderem Open-Air-Kino stattfinden.

Bei alledem, so eine weitere Forderung von Jugendlichen, dürfe Poing-Süd nicht vergessen werden. Auch hier müssten Treffpunkte geschaffen werden.

In den nächsten Monaten werden die Vorschläge und Ideen unter Einbeziehung verschiedener Organisationen und Verantwortlichen auf ihre Machbarkeit hin überprüft und dem Gemeinderat zur Diskussion vorgelegt. Hierfür soll auch eine „Zukunftswerkstatt“ eingerichtet werden mit interessierten Jugendlichen, die konkrete, umsetzbare Maßnahmen erarbeiten sollen.