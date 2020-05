Zum Dienstantritt von Poings neuem Bürgermeister hätte es einen historischen Zufall gegeben

Poings neuer Bürgermeister Thomas Stark ist seit 1. Mai im Amt. Am gleichen Tag hätte eine große Veranstaltung in Poing stattgefunden - es wäre ein historischer Zufall gewesen.

VON ARMIN RÖSL

Poing – Es kommt, wenn überhaupt, nur alle Jubeljahre vor, dass in Poing gleichzeitig mit dem Aufstellen eines neuen Maibaums die Amtszeit eines neuen Bürgermeisters beginnt. Am gestrigen 1. Mai hätte es so einen historischen Zufall gegeben, aber: Corona. Das Maibaumaufstellen des Burschenvereins Poing-Angelbrechting musste abgesagt werden. Es wäre der erste Termin von Thomas Stark als neuem Bürgermeister von Poing gewesen, aber: naja. Also startet er am Montag, 4. Mai, ganz förmlich mit einer Besprechung mit den Leitern der Fachbereiche der Gemeindeverwaltung.

Poing: Dienstbesprechung statt Maibaumfeier

Seit 30 Jahren ist der 55-jährige Verwaltungsfachwirt im Rathaus Poing in gehobenen Positionen, die vergangenen 20 Jahre an der Seite des bisherigen Bürgermeisters Albert Hingerl (SPD) – als dessen Büroleiter sowie als Geschäftsleiter des Rathauses. Die räumliche Konstellation der drei Räume der Verwaltungsleitung sah in diesen zwei Jahrzehnten wie folgt aus, von links nach rechts gesehen: Büro Thomas Stark, in der Mitte das Bürgermeister-Sekretariat, Büro Albert Hingerl.

Umzug innerhalb des Rathauses

Seit dem 1. Mai ist Stark zwei Türen bzw. sechs Meter weiter gerutscht, ins Bürgermeisterbüro auf der anderen Seite des Sekretariats. Wer sein Nachfolger bzw. seine Nachfolgerin im Büro des/der Geschäftsstellenleiters/in wird, steht noch nicht fest.

„Auch wenn es nur ein paar Meter sind und ich im Gemeinderat ab jetzt einen Platz weiter rutsche, in die Mitte, ist es doch eine ganz andere Aufgabe und Herausforderung“, sagt Stark. Die er überparteilich, sachlich und menschlich erfüllen möchte. Das betont er jetzt, das hat er schon im Wahlkampf betont: Er ist und bleibe parteifrei. Angetreten war er auf der Liste der CSU.

Poing: Hoffen auf würdige Abschiedsfeier

Klar habe er sich, wie wohl jeder andere neue Bürgermeister bzw. Bürgermeisterin auch, den Start anders vorgestellt, sagt Stark. Seit Beginn der Corona-Pandemie ist er im Krisenstab der Gemeinde Poing. Abgesehen davon aber habe er sich für dieses Jahr drei große Aufgaben vorgenommen, zählt er auf: den Gemeinde-Haushalt neu bewerten, insbesondere auf mögliche Auswirkungen durch die Corona-Krise; die derzeit zwangsweise frei gewordenen Personalressourcen in der Verwaltung (beispielsweise durch die Absage des Volksfestes) nutzen, um intern Projekte anzutreiben; drittens: „Mich würde es sehr freuen, wenn heuer wenigstens der Christkindlmarkt stattfinden könnte“.

Thomas Stark: Erste Sprechstunde am Telefon

Was ihm wirklich leid und weh tue sei, dass aktuell keine würdige Abschiedsfeier für den bisherigen Bürgermeister Albert Hingerl und die aus dem Gemeinderat ausgeschiedenen Mitglieder möglich sei. „Das möchte ich heuer auf jeden Fall noch nachholen“, verspricht der neue Rathauschef. Vorausgesetzt, die Bedingungen hierfür sind wieder gegeben. Ebenso wie für eine Einstandsfeier im Rathaus, denn auch die kann Thomas Stark derzeit nicht abhalten. Genau so wenig wie eine regelmäßige persönliche Bürgersprechstunde. Bis es wieder soweit ist, werde er telefonische Sprechstunden anbieten, kündigt er an. Die erste am Donnerstag, 7. Mai, von 17 bis 18.30 Uhr, unter (08121) 9794-100.