Erster Termin in der Wüste: Poings neuer Pfarrer ist da

Nach der Berufung von Christoph Klingan zum Generalvikar hat Poing seit Montag einen neuen katholischen Pfarrer: Philipp Werner (43). Sein erster Einsatz war in der Wüste.

Poing – Der Ort seiner ersten offiziellen Amtshandlung in Poing war eine Wüste: Am späten Dienstagnachmittag hat Poings neuer katholischer Pfarrer Philipp Werner zusammen mit dem evangelischen Pfarrer Michael Simonsen das Neubaugebiet W7 gesegnet und symbolisch mit Weihwasser besprengt für einen unfallfreien Arbeitsverlauf. Das Areal nördlich der Bergfeldstraße ist momentan eine Kieswüste, hier entsteht Wohnraum für rund 2000 Menschen. Plus ein Gymnasium für etwa 1000 Schüler und eine Kindertagesstätte.

Poing: Pfarrer-Nachfolge von Christoph Klingan

Der 43-jährige Philipp Werner ist Nachfolger von Christoph Klingan, der nach drei Jahren in Poing zum Generalvikar und somit zum Stellvertreter von Erzbischof Reinhard Marx berufen worden ist. Werner hat am 2. September seinen Dienst in Poing begonnen, bis dahin war er Kaplan in der Stadtkirche St. Martin in Landshut.

Spätberufener in Poing

Im Gespräch mit unserer Zeitung nach dem offiziellen Termin gibt Werner mit einem Lächeln zu, bis vor Kurzem nichts über Poing gewusst zu haben. Erst, als er vom Ordinariat gefragt worden war, ob er die Pfarrei St. Michael übernehmen würde, habe er sich über die Gemeinde informiert. „Ein Feuerwehrmitglied aus Landshut, der aus Landsham stammt, hat mir über Poing erzählt“, berichtet Philipp Werner. Von der jungen Gemeinde mit den vielen Familien, von den Bautätigkeiten und von der neugebauten Kirche.

Erste eigene Pfarrerstelle

„Das ist eine sehr spannende Kirche“, sagt der Pfarrer über das Gotteshaus. Spannend, weil sie sehr ruhig sei, ohne große Ablenkungen im Innenraum, sodass sich, so vermutet Werner, bei Gottesdiensten „alles schnell auf den Handelnden konzentriert“. Am heutigen Donnerstag, um 19 Uhr, wird der neue Pfarrer seinen ersten Gottesdienst dort halten. Am 8. September die erste Sonntagsmesse (10.30 Uhr).

Premieren-Sonntagsmesse am 8. September

Offen auf die Menschen zugehend, fröhlich und mit gepflegtem Bairisch ist Philipp Werner bei seinem ersten Einsatz am Dienstag aufgetreten. Und hat die geladenen Gäste zum Baustart für das W7 am Ende der kleinen Weihefeier mit Blick auf das anschließende Beisammensein bei Häppchen und Gesprächen überrascht mit dem Segensspruch „Bleibet hier in Frieden“ statt des üblichen „Gehet hin in Frieden“. Schmunzeln überall. Nach der Weihe hat er sich noch mit den Feuerwehrkommandanten unterhalten, gut möglich, dass der Pfarrer bald Mitglied bei der FFW Poing wird. In Landshut war er bereits aktiver Feuerwehrler.

Mögliches neues Mitglied der Feuerwehr Poing

„Ich bin Pfarrer für alle Menschen, nicht nur für Katholiken“, sagt Philipp Werner über sich. Die Menschen und den Ort wolle er in den nächsten Tagen und Wochen kennenlernen. Unter anderem auf dem Fahrrad, mit dem er gerne unterwegs ist. Die ersten Begegnungen seien positiv gewesen: „Es ist schön, wie offen mich alle willkommen heißen.“

Gute Begegnungen in Poing

Poing ist die erste Pfarrerstelle von Philipp Werner nach seiner Zeit als Kaplan. Der 43-Jährige ist Spätberufener, erst 2011 ging er ins Priesterseminar, 2016 wurde er zum Priester geweiht. „Es gab keinen bestimmten Anlass für diese Entscheidung“, erzählt er über den Schritt zum Pfarrer. Von 2002 an war er bis zum Eintritt ins Priesterseminar als Rechtsanwalt tätig. Jura studierte er in Bonn.

Von Landshut nach Poing

Jetzt also von der Stadt Landshut in die Gemeinde Poing. Wo aus Kieswüsten Wohnsiedlungen mit viel Leben werden. Und von wo die S-Bahnlinie 2 in gut 20 Minuten nach München fährt. Dieser Umstand freue ihn auch, gibt der Liebhaber klassischer Musik und Konzerte zu, weil: Die S2 fährt direkt zur Philharmonie/Gasteig.

