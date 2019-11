Das wird Poings neues Quartier im Südosten

Poings neues Quartier im Südosten der Gemeinde nimmt Gestalt an. Dort entsteht ein neuer Rewe-Markt.

Das neue Wohn- und Einkaufsquartier zwischen Hauptstraße und Bahndamm in Poing-Süd nimmt Gestalt an. Die Verlängerung der Anzinger Straße ist asphaltiert, sie führt zur neuen Bahnunterführung, die in etwa einem Jahr für den Verkehr freigegeben wird. Sie verbindet die Anzinger Straße mit der Straße Am Hanselbrunn. Westlich der verlängerten Anzinger Straße werden Wohnungen gebaut sowie ein neuer Rewe-Markt. Dessen Verkaufsfläche wird laut Planung etwa 1400 Quadratmeter groß sein; außerdem sind 95 Parkplätze vorgesehen. Der Eröffnungstermin ist bislang noch nicht bekannt. Der Bauausschuss des Gemeinderates hatte im Februar die Genehmigung für den Bau erteilt.