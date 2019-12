Poinger Nikoläuse sammeln und spenden 2587 Euro

Exakt 2587,80 Euro haben die beiden Nikoläuse der Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ gesammelt. Das Geld geht wie jedes Jahr an Patenkinder in Ghana.

49 Termine, über 300 Kinder – der Nikolausdienst der Poinger Privatinitiative „Weltstadtvorstadt mit Herz“ (WSVSmH) war von 5. bis 7. Dezember bei Familien in Poing und Umgebung sowie in den Poinger Grundschulen am Bergfeld und Karl-Sittler-Straße und im Waldkindergarten zu Gast. Wer jetzt glaubt, dass er zu viel Glühwein getrunken hat und den Nikolaus doppelt sieht: Nein, es waren tatsächlich zwei WSVSmH-Nikoläuse unterwegs – Dominik Junga und Armin Rösl, Gründer und Initiator von WSVSmH. Die Nikoläuse kommen ausschließlich gegen Spenden zu Besuch, heuer sind insgesamt 2587,80 Euro zusammengekommen. Das Geld kommt, wie jedes Jahr, 1:1 den WSVSmH-Patenkindern der Stiftung Regentropfen in Ghana zugute. Mehr Infos über die Stiftung unter www.stiftung-regentropfen.de.

