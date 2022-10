19-Jährige baut Promille-Unfall nach Oktoberfest - „Sie war entschlossen“

Wiesn-Besucher fallen negativ im Straßenverkehr auf

Von Josef Ametsbichler schließen

Vom Oktoberfestbesuch mit dem Auto heimzufahren - keine gute Idee, wenn man etwas getrunken hat. Eine Frau aus Poing büßte dies mit einem Unfall.

Poing/Grafing - Die ersten Schritte auf dem Pfad der Vernunft hatte ein Oktoberfestbesucher aus Poing eigentlich schon getan: Weil er merkte, dass er zu betrunken zum Autofahren war, bat er seine Freundin, bei der Heimfahrt das Steuer zu übernehmen. Das Problem: Sie war ebenfalls betrunken, und das offenbar noch am Vormittag. Es kam am Sonntagmorgen gegen 8.30 Uhr zum Unfall, berichtet die Polizei Poing.

Bei der späteren Überprüfung ergab der Atemalkoholtest bei der 19-Jährigen 1,7 Promille, zudem hatte sie keinen gültigen Führerschein, so die Beamten weiter. Die Frau „war entschlossen, die Fahrt anzutreten“, hieß es dennoch im Polizeibericht.

Dass es zu einem solchen kam, lag daran, dass der Pkw mit den zwei Wiesnbesuchern von Parsdorf kommend kurz vor Poing von der Fahrbahn abkam. Kurz vor dem Ziel kam die 19-Jährige mit dem Auto ins Schleudern „und beendete die Fahrt rückwärts eingeparkt in einem nahe gelegenen Unterholz“, heißt es im Polizeibericht. Dabei habe sie die Ortstafels sowie einen Leitpfosten umgefahren.

Sie erwartet nun ein Ermittlungsverfahren bezüglich Gefährdung des Straßenverkehrs in Folge von Alkohol am Steuer, sowie das Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Alkoholkontrollen in Grafing: Polizei schnappt zwei weitere Wiesnbesucher

Zwei weitere alkoholisierte Autofahrer kontrollierte die Polizei in der Nacht zum Montag in Grafing. Beide gaben laut Ebersberger Inspektion an, zuvor das Münchner Oktoberfest besucht zu haben.

Kurz nach Mitternacht wurde demnach ein 40-Jähriger aus dem östlichen Landkreis kontrolliert. Sein Atemalkoholtest ergab einen Wert im Bereich einer Ordnungswidrigkeit. In den frühen Morgenstunden erging es einem 30-Jährigen aus dem südlichen Landkreis genauso. Für beide war die Fahrt beendet.

