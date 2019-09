Operation an Alt-Poings Herz dauert länger

Die Umgestaltung des Maibaumplatzes und der Kreuzung Anzinger/Hauptstraße in Poing dauert länger, als geplant. Grund für die Verzögerung ist ein mächtiges Fundament an der Gasleitung.

Poing – Die Kreuzung Hauptstraße/Anzinger Straße in Poing-Süd wird länger gesperrt bleiben als geplant. Ursprünglich sollten die Umbauarbeiten bis zum 12. September abgeschlossen sein, doch die Fertigstellung verzögert sich, teilt die Gemeindeverwaltung mit. „Einen sehr großen Anteil daran hat ein ca. 35 bis 40 Meter langes und ca. ein Meter starkes Fundament, das direkt neben der Gasleitung liegt und nicht abgebrochen werden kann, solange die Gasleitung in Betrieb ist“, heißt es in einer Mitteilung. Der Fachfirma sei es erst ab 23. September möglich, die Gasleitung stillzulegen. Das Fundament müsse abgebrochen werden für die Spartenumlegung von Telekom/Vodafone, Strom und Gas.

Poing: Gasleitung muss stillgelegt werden

Die Umgestaltung der Kreuzung ist notwendig für die Verlängerung der Anzinger Straße hin zur Bahnlinie. Dort wird eine neue Unterführung gebaut, die am Volksfestplatz in die Straße Am Hanselbrunn mündet. Voraussichtlich Ende 2020 sollen beide Maßnahmen abgeschlossen sein und die Straße freigegeben werden.

Maibaumplatz in Poing-Süd wird zum „Dorfplatzerl“

+ Nahe des Volksfestplatzes wird derzeit eine neue Bahnunterführung gebaut, durch die die Anzinger Straße durchführen wird. © Johannes Dziemballa Im Zuge der Verlängerung der Anzinger Straße wird der Maibaumplatz bei der Kirche St. Michael umgestaltet. Nach mehreren intensiven Diskussionen im Gemeinderat und insbesondere nach mehrmaliger Forderung der CSU-Fraktion wird der Bereich kein reiner Parkplatz, sondern ein „Dorfplatzerl“, wie es CSU-Gemeinderatfraktionssprecher Ludwig Berger bezeichnet hat. Zwar auch mit Parkplätzen, aber weniger als ursprünglich vorgesehen – dafür mit Bänken und ansprechender Bepflanzung sowie mit dem Maibaum, der 2020 vom Burschenverein neu aufgestellt wird. Nicht an alter Stelle, sondern ein paar Meter in Richtung Hauptstraße versetzt.

Kosten: circa 6,3 Millionen Euro

Im Haushalt der Gemeinde Poing für die Jahre 2019 und 2020 sind für den Straßenbau und die Bahnunterführung (Planung und Bauarbeiten) 6,3 Millionen Euro eingestellt. Wie berichtet, baut ein privater Investor an der künftigen Verlängerung der Anzinger Straße (zwischen Hauptstraße und Bahndamm) ein Wohnquartier sowie einen neuen Rewe-Markt mit entsprechenden Parkplätzen.

Nach Beendigung der Gesamtmaßnahme wird die Bahnunterführung Schwabener Straße rückgebaut. Außerdem soll die Hauptstraße abgestuft werden von einer Kreis- in eine Gemeindestraße. Mit deren Zukunft und Gestaltung wird sich der Gemeinderat in den nächsten Jahren beschäftigen.