Per Zufall: Polizei erwischt jugendlichen Drogendealer

Als die Polizei nachts in Poing einen jugendlichen Fahrradfahrer aufhielt, der ohne Licht unterwegs war, machten sie eine überraschende Entdeckung. Nicht nur bei der Kontrolle.

Poing – Durch Zufall ist die Polizei einem Jugendlichen auf die Spur gekommen, der mutmaßlich mit Rauschgift handelt. Wie Poings Polizeichef Helmut Hintereder am Dienstagnachmittag bekannt gab, hatten Streifenbeamte bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag den Jugendlichen aus dem Landkreisnorden (zu dessen Alter und genauer Herkunft aus ermittlungsgtaktischen Gründen die Polizei derzeit keine detaillierten Angaben macht) in Poing gestoppt, weil er ohne Licht mit seinem Fahrrad unterwegs war.

Poing: 60 Ecstasy-Tabletten bei Jugendlichem

Während der Kontrolle fiel den Streifenbeamten auf, dass der Jugendliche augenscheinlich unter Drogeneinwirkung stand. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Polizisten 17 Ecstasy-Tabletten und eine größere Menge an Bargeld.

Die Beamten brachten den jungen Mann zu seinen Eltern nach Hause. Dort durchsuchten die Polizisten die Wohnung und entdeckten weitere 43 Ecstasy-Tabletten.

Wie Polizeirat Helmut Hintereder mitteilt, wird gegen den Jugendlichen nun wegen unerlaubten Handels mit Betäubungsmitteln ermittelt.