Zufallstreffer: Polizei erwischt Mann, gegen den Haftbefehl vorliegt

Als Polizisten in der Nacht auf Freitag in Poing einen Autofahrer kontrollierten, staunten sie nicht schlecht. Gegen den Mann lag nicht nur ein Haftbefehl vor.

Poing – Polizeirat Helmut Hintereder, Leiter der PI Poing, schreibt in der Pressemitteilung von einem „Zufallstreffer“, den seine Kollegen gelandet haben. Als die Streifenbeamten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 1.30 Uhr, auf der Neufarner Straße in Poing-Süd einen Autofahrer kontrollierten, stellte sich heraus, dass gegen ihn ein Vollstreckungshaftbefehl wegen einer offenen Strafzahlung vorlag.

Poing: Nach Zahlung der offenen Strafe wieder auf freiem Fuß

Außerdem hätte der 48-Jährige aus dem sächsischen Bad Brambach nach einem angeordneten Fahrverbot seinen Führerschein schon längst abgeben müssen. Was er laut Hintereder aber nicht getan habe. Jetzt ist der Mann seinen Führerschein los. Nicht nur das: Er musste die offene Strafe bezahlen, damit der Haftbefehl nicht sofort vollstreckt wird. Außerdem erhält er eine Anzeige wegen Fahrens trotz Fahrverbots.