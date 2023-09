Prügel am Bergfeldsee: Polizei sucht unbekannten Schläger

Ein nächtlicher Einsatz für die Polizei Poing - doch der Täter war schon weg. (Symbolbild) © Arno Burgi/dpa

Nachdem ein 23-Jähriger in der Nacht zum Sonntag am Bergfeldsee in Poing Prügel bezogen hat, sucht die Polizei Zeugen.

Poing - Zu einer Schlägerei nahe dem Poinger Bergfeldsee kam es in den frühen Morgenstunden in der Nacht zum Sonntag, 3. September. Wie die Polizei Poing berichtet, prügelte ein bislang unbekannter Täter auf einen 23-Jährigen ein. Diesem blieben Verletzungen im Gesicht und an den Armen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Noch vor dem Eintreffen der herbeigerufenen Polizeistreife flüchtete der mutmaßliche Täter, der in Begleitung eines ebenfalls unbekannten Freundes sei, so die Beamten weiter. Nun sucht die Polizei Poing Zeugen des Vorfalls unter Tel. (0 81 21) 99 17-0. ez

