Prügel-Nacht im Landkreisnorden

Von: Sabine Heine

Fäuste flogen am Wochenende in Poing und Mart Schwaben. Jedesmal war ordentlich Alkohol im Spiel (Symbobild) © dpa

Eine Schlägerei nach der anderen: Handfeste Streitereien sorgen für eine arbeitsreiches Wochenende bei der Polizei Poing. Jedesmal war zu viel Alkohol im Spiel.

Poing/Markt Schwaben - Am Samstagabend, gegen 22.30 Uhr, hatte ein Pärchen im Stahlgruber-Wohnpark in Poing einen handfesten Streit, so die Polizei in ihrem Pressebericht. Die 27-jährige Frau schlug hierbei ihren 41-jährigen Lebenspartner mit der Hand und Faust mehrmals auf den Kopf, so dass dieser Nasenbluten und Kopfschmerzen bekam. Noch vor Eintreffen der Polizei packte die Frau ihre Sachen und verließ die Wohnung nach der Anzeigenaufnahme. Beide Beteiligte hatten Alkohol konsumiert. Der Wert der Frau lag dabei über 2 Promille.

In Markt Schwaben muss ein Mann ins Krankenhaus eingeliefert werden

Kurz davor war es gegen 22.15 Uhr in Markt Schwaben bereits in einem Mehrfamilienhaus zu einem Streit gekommen. Eine 32-jährige Frau schlug dabei auf einen 42-jährigen Mann ein, so dass dieser eine Platzwunde an der Unterlippe erlitt. Aufgrund der Einnahme von Medikamenten ließ sich die Blutung nicht stoppen und der Mann musste in ein Münchner Krankenhaus eingeliefert werden. Das Ergebnis des Alkotests der Frau lag deutlich über 2 Promille. Beim Verletzten war ein Test wegen der Blutung nicht möglich.

Drei Männer prügeln sich vor einer Gaststätte

Am Sonntag wurde der Polizei um 2.20 Uhr eine Schlägerei vor einer Gaststätte in der Ludwig-Heilmeier-Straße, ebenfalls in Markt Schwaben gemeldet. Nach den Angaben des Mitteilers hatte ein 36-jähriger Mann seinem 27-jährigen Kontrahenten einen Kopfstoß verpasst. Warum es dazu kam, konnte der Mitteiler nicht angeben. Sämtliche beteiligte Personen waren stark alkoholisiert. Die Ergebnisse der freiwillig abgegebenen Alkomatentests lagen bei allen drei in Markt Schwaben wohnhaften Männern bei ca. 2 Promille. Laut dem vor Ort eingesetzten Rettungsdienst erlitt der Geschädigte eine Gesichtsverletzung.

