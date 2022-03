Poing richtet Ukraine-Hilfe ein - Spendensammlung, Hotline und mehr

Statt in einen Container im Lanzl-Hof (unser Foto) können Sachspenden nun an der Gruber Straße 46c abgegeben werden.

Unterstützung

Von Armin Rösl schließen

In Poing werden weiter Sachspenden für die Ukraine bzw. Flüchtlinge gesammelt. Außerdem plant die Gemeinde einen „Ukraine-Helferkreis“ und hat eine Hotline eingerichtet.

Poing – Der Poinger Verein OstEuropaHilfe sammelt weiterhin Sachspenden für die Ukraine bzw. für Flüchtlinge. Abgabeort ist nicht mehr der Lanzl-Hof, sondern sind die Räumlichkeiten an der Gruber Straße 46c (neben dem griechischen Restaurant Afrodite. Geöffnet zur Annahme ist Freitag von 12 bis 18 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr. Laut Verein und Gemeinde Poing werden aktuell folgende Spenden benötigt:



• Isomatten, kleine Klappmatratzen, Schlafsäcke, Bettwäsche, warme Decken, Handtücher.

• Hygieneartikel: Zahnbürste, Zahncreme, Babywindeln, Damen-Hygiene, Seife, Shampoo.

• Haltbare Lebensmittel: Müsli- und Fruchtriegel, Schokolade, Getränke, Konserven, Nudeln etc.

• Babynahrung: Milchpulver, Fläschchen und Sauger, Schnuller.

• Warme Kinderkleidung, bitte in verschlossenen Tüten/Säcken mit Angabe von Größe und Inhalt.

• Medizinisches Verbandsmaterial aller Art, nicht verschreibungspflichtige Schmerzmittel und ähnliches.

• Kinder- und Erwachsenen-Schuhe, paarweise zusammengebunden.

• Leuchtmittel wie Taschenlampen mit zwei Satz Batterien, Kerzen, Feuerzeuge.

Kinderwagen, Babybetten etc. werden für Ankömmlinge in Poing gerne entgegengenommen – diese bitte per E-Mail melden und nicht in der Gruber Straße abgeben, informiert der Verein. Ansprechpartnerin ist Lisa Demmer, E-Mail: lisa.demmer57@t-online.de. Noch eine Info des Vereins: Erwachsenenbekleidung und Kuscheltiere werden nicht benötigt.

Vor Kurzem hat die OstEuropaHilfe Nonnen und Mädchen aus dem Kriegsgebiet gerettet.

Die Gemeinde Poing ist eigenen Angaben gerade dabei, einen „Helferkreis Ukraine“ zu bilden. Bürgerinnen und Bürger, die ehrenamtlich mitmachen wollen, schreiben eine E-Mail an: ukraine@poing.de. Dies gilt auch für ukrainische Staatsangehörige, die dolmetschen können.

Des Weiteren hat die Gemeinde eine telefonische Hotline (diese ist täglich von 9 bis 17 Uhr besetzt) eingerichtet für Fragen zur Ukraine-Hilfe in Poing: (08121) 9794-700. Weitere Informationen, auch zur Bereitstellung von Wohnraum, auf www.poing.de.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Ebersberg-Newsletter.)