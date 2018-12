Risiko Weiher

Den Weiher in Poings Sportzentrum, direkt an Spielplatz und Umkleidekabinen, sehen viele als Gefahr. Die Stimmen, dass der Teich weg soll, werden lauter.

Poing – Der Teich am Umkleidepavillon des Poinger Sportzentrums sorgt immer wieder für Diskussion. Bei der öffentlichen Jugendsprechstunde mit Bürgermeister Albert Hingerl am 20. November hatten Jugendliche darum gebeten, den Teich zuzuschütten. Weil er ein Risiko darstelle und weil immer wieder Bälle hineinfliegen würden. Gefährlich sei das kleine Gewässer deshalb, weil es nicht umzäunt ist.

In der letzten Gemeinderatssitzung 2018 am 6. Dezember hat die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft (FWG) ebenfalls und einmal mehr auf den Weiher hingewiesen. Er sei durch seine Lage, unmittelbar an Spielflächen, für Kinder und Familien ein Sicherheitsrisiko, das „stetige hohe Aufmerksamkeit aller Nutzer erfordert“, so die FWG. Die Gemeinderatsfraktion schlägt vor, das Areal baldmöglichst umzugestalten – unabhängig von der geplanten Erweiterung und Neustrukturierung des gesamten Sportzentrums. An Stelle des Weihers könnte der Pavillon erweitert und der Anbau beispielsweise mit Kiosk, Mannschaftsbesprechungsräume und WC ausgestattet werden.

Wie berichtet, hat der Gemeinderat die erste Grobplanung für die Erweiterung beschlossen und damit auf den Weg ins Bebauungsplanverfahren gebracht. Nachdem die Stellungnahmen von öffentlichen Behörden, unter anderem des Landratsamtes, eingegangen sind, werde man anhand dessen in die Detailplanung gehen, so Rathaus-Geschäftsführer Thomas Stark. Spannend wird insbesondere sein, wie die Untere Naturschutzbehörde die Pläne beurteilt. Laut Planung sollen östlich der jetzigen Fußballplätze weitere entstehen, hin zum Endmoränenhügel. Außerdem ist dort, in einem zweiten Bauabschnitt, eine neue Tennisanlage geplant.

Beides macht nach Ansicht der FWG aber nur Sinn, wenn Flutlichtanlagen und kleine Gebäude (zum Beispiel ein Tennisheim) genehmigungsfähig sind. „Erst dann kann man in die konkrete Planung gehen und die Sportflächen an den jeweiligen Bedarf der Vereine anpassen“, schreibt die FWG-Fraktion in einer Pressemitteilung. Ins gleiche Horn stieß auch schon SPD-Gemeinderatsmitglied Rainer Koch. Als die Pläne im Juli erstmals im Gemeinderat präsentiert wurden, sagte er: „Durch immer mehr Ganztagsschule und längere Arbeitszeiten verlagert sich die Freizeit immer mehr in den Abend – aber ohne Licht kann man weder Fußball noch Tennis spielen.“ Zumal in Jahreszeiten, in denen es ab dem frühen Abend dunkel werde. Deshalb sei Flutlicht auf allen Plätzen zwingend notwendig, so Koch.

Es bleibt abzuwarten, ob die Untere Naturschutzbehörde aufgrund der Nähe zur Endmoräne und der dortigen Pflanzen- und Tierwelt Flutlicht genehmigt.

Aufgrund des behördlichen Bebauungsplanverfahrens, das bei allen öffentlichen Bauvorhaben zwingend ist, wird es wohl noch ein paar Jahre dauern, bis die Erweiterung tatsächlich umgesetzt werden kann. Bis dahin bleiben die Krautgärten, ein Angebot des örtlichen Gartenbauvereins an Poinger Bürger, bestehen.