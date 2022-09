Doppelt kocht besser: Poinger Pärchen bei SAT1-Show

Von: Raffael Scherer

Comedy ohne schlimme Blamage: „Doppelt kocht besser“-Moderator und Starkoch Alexander Kumpter (li.) mit Stefanie Herz und Alfred Vogelsang aus Poing. © SAT1

Wettkampf am Herd: Stefanie Herz und Alfred Vogelsang beweisen ihre Küchenkenntnisse bei Starkoch Alexander Kumptner.

Poing – Eigentlich wollte Stefanie Herz (53) nur einmal als Komparsin bei einem Filmdreh dabei sein. „Ich hatte explizit um was greisliches gebeten, also Leiche oder so“, erinnert sich die Poingerin an ihre Bewerbung. Ihr Beziehungspartner Alfred Vogelsang (54) hatte bereits die ein oder andere Statistenrolle übernommen, weswegen sie das Ganze auch einmal ausprobieren wollte.

Keine Woche später wurde sie dann angerufen und gefragt, ob sie und ihr Freund sich denn vorstellen könnten alternativ in der Sat1-Sendung „Doppelt kocht besser“ mitzuwirken. In der Sendung, moderiert von Starkoch Alexander Kumptner, treten jeweils drei Paare gegeneinander an. Wer jeweils von beiden talentfreier in der Küche ist, steht in der Sendung am Herd und bekommt über einen Knopf im Ohr die Anweisungen des Partners. Das Gewinnerpaar bekommt am Ende 1000 Euro. Sofort war das Poinger Pärchen begeistert und sagte zu.

Zwischenfall ruft Feuerwehr auf den Plan

Vorbereitet haben sich die beiden auf die Show „absichtlich definitiv nicht“, stellt Herz, eigentlich von Beruf Pharmazeutisch-technische Assistentin, klar: „Wir machens ja für Schmarn und Spaß, nicht fürs Geld. Und es wäre ja blöd, wenn alles perfekt läuft.“ Auf die Frage der Firma, ob sie ein Problem damit hätten, sich öffentlich zu blamieren, konnten die beiden nur lachen.

Im Juli war es dann soweit und es ging nach Ismaning ins Kochstudio. „Das war schon mal ein Erlebnis zu sehen wer da alles beteiligt ist, da war ja ein riesiges Aufgebot inklusive Feuerwehr und Notarzt“, erinnert sich die 53-Jährige. Doch schon kurz darauf verstand sie die Vorsichtsmaßnahmen: Bei dem parallel kochenden Pärchen blieb der Untersetzer unbemerkt an der Pfanne kleben und die Köchin stellte ihn auf den Gasherd – Feuer!

Silberrang für Poinger Pärchen

„Da waren wir im Vergleich ganz gut, zumindest ohne Unfälle und Verletzungen“, resümiert Stefanie Herz verschmitzt. Das in 45 Minuten zu kochende Tagesgericht: Schweinekotelett mit Weißkohl und Süßkartoffelpommes. Für ihren Partner, der zuvor quasi noch nie gekocht hatte, eine echte Herausforderung. „Ich habe eine dreiviertel Stunde wie ein Maschinengewehr geschnattert, damit das in der Zeit überhaupt was wird“, sagt die Poingerin und lacht. Vor allem mit der Petersilie kam Vogelsang nicht so ganz klar: „Der hätte die Stile einzeln geschnitten, da wären wir ja in 100 Jahren nicht fertig geworden“, kommentiert Herz. Genau solche Fauxpas’ machen eben so eine Sendung aus.

Für das erste Mal schlug ihr Partner sich dennoch wacker. Genau 15 Sekunden vor Ablauf der Zeit war das Essen von Team „Stefanie und Alfred“ auf den Tellern. Am Ende der Sendung teilten sich die anderen beiden Pärchen Platz eins, die Poinger mussten sich haarscharf mit dem Silberrang zufrieden geben.

Petersilienphobie bleibt

Dann hieß es für die beiden Warten bis zur Ausstrahlung. Vergangenen Donnerstagabend um 19 Uhr war es dann soweit – Doch Stefanie Herz wusste von nichts: „Ich habe es erst eine Viertelstunde vorher erfahren, weil eine Freundin das im Fernsehprogramm gelesen und mich angerufen hatte“, erinnert sie sich. Sofort schnappte sie sich mit ihrer Freundin spontan eine Flasche Wein und hockte sich vor den Fernseher. Parallel verfolgte ihr Partner in der Spätschicht das Kochspektakel auf dem Handy.

Zum Sternekoch geworden ist Vogelsang seitdem nicht, aber: „Er bemüht sich schon und langt mit hin“, sagt seine Lebensgefährtin. Zumindest beim Schneiden und Schälen assistiert er immer wieder erklärt sie und ergänzt: „Außer bei der Petersilie. Da hat er jetzt eine Phobie.“

