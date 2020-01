Mehr Nutzen für 574.000 Euro mehr

Das neue Schulschwimmbad Poing wird gut sieben Millionen Euro kosten. Grund für die Mehrkosten in Höhe von 574.000 Euro sind zusätzliche Maßnahmen.

Poing – Jetzt ist es fix: Die Kosten für das neue Poinger Schulschwimmbad werden um rund 574.000 Euro auf knapp über sieben Millionen Euro steigen. Der Gemeinderat hat in seiner letzten Sitzung 2019 die entsprechenden Empfehlungen des Bauausschusses aufgenommen und beschlossen. Darin enthalten sind Maßnahmen, die zuvor nicht vorgesehen waren, aber aufgrund von diversen Überlegungen sowie Anfragen künftiger Nutzer nachträglich aufgenommen worden sind.

Erstens: Das 25 Meter lange und 12,5 Meter breite Becken bekommt einen Teilhubboden (auf circa ein Drittel der Größe) mit Schleppe, sodass die Wassertiefe zwischen 0 und 180 Zentimetern variiert werden kann. Die Mehrkosten hierfür betragen laut Gemeindeverwaltung rund 425.000 Euro brutto, inklusive Nebenkosten.

Teilhubboden und Edelstahlauskleidung

Ein Hubboden auf die gesamte Beckenfläche hätte etwa 750.000 Euro mehr gekostet.

Zweitens: Es wird ein behindertengerechter Einstieg errichtet mit einer Breite von 1,50 Metern. Mehrkosten hierfür: etwa 52.000 Euro.

Drittens: Das Schwimmbecken wird nicht mit Fliesen, sondern mit Edelstahl ausgekleidet (Mehrkosten: circa 97.000 Euro).

Weitere etwa 94.000 Euro mehr hätte es gekostet, hätte sich der Gemeinderat für eine Wassertiefe von 2,20 Metern entschieden, die von Nutzern gewünscht worden war. Es bleibt aber bei den vorgesehenen 1,80 Metern.

Neue Mensa und Umgestaltung Pausenhof

Zeitgleich mit dem Lehrschwimmbad, das direkt südlich der Anni-Pickert-Schule gebaut wird, wird eine neue Schulmensa errichtet. Die Kosten hierfür werden laut Verwaltung auf knapp 2,1 Millionen Euro geschätzt. Hinzu kommt die Umgestaltung des letzten Pausenhofabschnitts, für die im Haushalt 250.000 Euro angesetzt sind.

Alle drei Maßnahmen schlagen, Stand jetzt, mit insgesamt etwa 9,4 Millionen Euro zu Buche. Die finanziellen Mittel hierfür sind im Haushalt 2020 bzw. in der Finanzplanung für die folgenden Jahre eingestellt. Läuft alles nach Plan, soll das Schwimmbad, das für den Schulunterricht (auch für Schulen von benachbarten Gemeinden) sowie für den Lehrbetrieb von Vereinen zur Verfügung gestellt wird, im Jahr 2021 fertig werden. Dann wären es genau zehn Jahre nach der Schließung des alten kleinen und maroden Schwimmbades im ehemaligen Grundschulgebäude an der Karl-Sittler-Straße. Dieses Becken hatte 2011 wegen baulicher und hygienischer Mängel geschlossen werden müssen. Kurz danach hatten sich zahlreiche Eltern und Vereinsvertreter in einer Unterschriftenaktion für eine Alternative im Ort ausgesprochen.